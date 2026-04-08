Personlig assistent sökes till 10-årig kille i Sickla, Nacka med start omgå
2026-04-08
God Omsorg - en del av God assistans, bedriver avlösarservice och ledsagarservice för kunder i vissa kommuner, men även personlig assistans i liten och familjär skala. Vi är ett företag med stort hjärta och hög kompetens som brinner för det vi gör och har lång erfarenhet inom bland annat assistans. Att värna om våra medarbetare och förenkla tillvaron för våra kunder är kärnan i vår verksamhet som kännetecknas av personligt bemötande, hög tillgänglighet och snabb service. Läs gärna mer om oss på vår hemsida: www.godomsorg.se
Jag är en 10-årig kille som bor tillsammans med min mamma, pappa och lillebror i Sickla. Mitt behov av personlig assistans har ökat och därför behöver jag nu en personlig assistent till.
Precis som många andra barn i min ålder älskar jag tv-spel, lek och äventyr. En av favoritutflykterna? Att åka tvärbana förstås!
Samtidigt lever jag med en progressiv sjukdom, vilket ibland gör tillvaron både tung, orättvis och känslosam. Därför söker vi dig som kan vara stadig när livet gungar, som inte blir rädd när känslor tar plats och som förstår att utbrott, sorg och frustration ibland är en naturlig del av vardagen - men att de också kan mötas med trygghet, närvaro och med väldigt mycket humor för jag älskar nämligen att fjanta mig och skoja!
Du är:Trygg, lugn och lojal
Stark och frisk i rygg, axlar och nacke då en del lyft och förflyttningar ingår i jobbet (självklart sker dessa egonomiskt, men det är viktigt med en god fysik i grunden för att undvika skador eller förslitning).
Lekfull, kreativ och duktig på att avleda
Inte rädd för starka känslor - varken skratt eller tårar
Det är meriterande om du har erfarenhet av att arbeta med sjuka barn, gärna som undersköterska eller liknande, men personlighet och rätt inställning väger tungt.
Könstillhörighet spelar ingen roll.
Ålder spelar ingen roll.
Det viktiga är vem du är och hur du möter ett barn i både glädje och motvind.
Om tjänsten:Tjänsten utformas i nära samråd med mina föräldrar
Goda möjligheter till omfattande arbetstid för rätt person
Extra goda chanser att komma upp i mycket tid i sommar, då skollovet innebär mer tid tillsammans.
Lönesättning är individuell och start sker omgående eller enligt överenskommelse. Vi börjar med helger och utökar tiden med vardagar em/kväll och på sikt kanske även nätter/morgnar.
Det här är inget "vanligt jobb"
Det här är ett uppdrag för dig som vill göra skillnad på riktigt - som vill vara en trygg punkt i någons liv och samtidigt få tillbaka massor av skratt, små segrar och äkta stunder.
Känner du igen dig?
Då vill vi väldigt gärna höra från dig.
Enligt lagen om registerkontroll och God Omsorgs policy ska den som arbetar med minderåriga uppvisa ett utdrag ur polisens brotts- och misstankeregister innan anställning. Du beställer själv registerutdraget enligt LSS från polisen, blankett finner du här:https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/barn-med-funktionsnedsattning/ Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-08
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare God Assistans i Mitt AB
169 74 SOLNA
