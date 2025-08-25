Personlig Assistent sökes till 10 årig pojke i Lidingö, heltid
God Assistans i Mitt AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Lidingö Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Lidingö
God Assistans bedriver personlig assistans för kunder över hela Sverige. Vi är ett företag med stort hjärta och hög kompetens som brinner för det vi gör och har lång erfarenhet inom assistans. Att värna om våra medarbetare och förenkla tillvaron för våra kunder är kärnan i vår verksamhet som kännetecknas av personligt bemötande, hög tillgänglighet och snabb service. Läs gärna mer om oss på vår hemsida: www.godassistans.se
Nu söker vi en personlig assistent till vår 10 åriga pojke som bor i Lidingö med sin familj. Han har utvecklingstörning, cerebral pares och han saknar tal.
Han behöver hjälp med det mesta i sin vardag. Sedvanliga arbetsuppgifter så som omvårdnad, husållsarbete, ledsagning, hygien och aktiviteter ingår i uppdraget.
På vardagar går han i skolan.
Han behöver mycket stöd och motivation i sin vardag.
Han behöver mycket impulskontroll och att man finns hela tiden vid hans sida då han är kreativ och påhittig.
Vi söker dig som är initiativrik, glad och delar vår sons intressen. Du behöver ha har ett gott tålamod och ett inre lugn.
Tjänsten: Heltid (40 h i veckan) med arbetstider förlagda både på vardagar och helger utifrån kundens behov.
• God assistans månar om sina assistenter, har kollektivavtal och erbjuder friskvårdsbidrag på upp till 4000:- /år.
• Vi kommer vilja se kopia på pass (SV) eller uppehållskort (EU) eller uppehålls-och arbetstillstånd/LMA-kort (utanför EU)
• Enligt lagen om registerkontroll ska den som arbetar med minderåriga uppvisa ett utdrag ur polisens brotts- och misstankeregister innan anställning. Blanketten finner du HÄR. Du beställer själv registerutdraget, gärna innan intervjun. Ersättning
Fast månads- vecko- eller timlön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-08-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare God Assistans i Mitt AB
(org.nr 556883-2538) Arbetsplats
God Assistans i Sverige AB Jobbnummer
9475145