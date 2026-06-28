Personlig assistent sökes, spansktalande man till 33-årig kille i Linköping
Saand Assistans AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Linköping Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Linköping
2026-06-28
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Är du en trygg, engagerad och social person som talar spanska och vill ha ett meningsfullt arbete? Då kan du vara den vi söker!
Vi söker nu en manlig personlig assistent, gärna 28 år eller äldre, till en 33-årig man i Linköping. Han har cerebral pares och behöver stöd och hjälp i sin vardag för att kunna leva ett självständigt och aktivt liv.
Som personlig assistent kommer du att vara ett viktigt stöd i både vardagliga sysslor och olika aktiviteter. Arbetet innebär att finnas där där behov uppstår och bidra till en trygg, fungerande och innehållsrik vardag.
Vi söker dig som:
Talar spanska (krav).
Är man och gärna 28 år eller äldre.
Är lyhörd, ansvarstagande och pålitlig.
Har ett positivt förhållningssätt och god samarbetsförmåga.
Kan ta egna initiativ och anpassa dig efter kundens behov.
Ser vikten av att bygga en god och respektfull relation.
Tidigare erfarenhet av personlig assistans är meriterande, men det viktigaste är att du har rätt inställning och ett genuint intresse för att arbeta med människor.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Varmt välkommen med din ansökan och till oss på SAAND! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Saand Assistans AB
(org.nr 556995-4877)
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582 22 LINKÖPING Jobbnummer
9982172