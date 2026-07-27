Personlig assistent sökes som timvikarie till kvinna i Visby
IGS Assistans AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Gotland Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Gotland
2026-07-27
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Studerar du eller har en annan sysselsättning och söker extrajobb vid sidan av? Då kan detta vara en perfekt tjänst för dig. Vi letar nu efter någon som vill arbeta som timvikarie hos vår kund i Visby.
Vi söker dig som är engagerad, ansvarstagande och professionell i ditt bemötande och som vill arbeta med människor på ett respektfullt och långsiktigt sätt.Publiceringsdatum2026-07-27Om tjänsten
Som personlig assistent ger du individuellt anpassat stöd till en person med funktionsnedsättning i dennes vardag. Arbetet utförs i kundens hem och i andra miljöer där kunden vistas. Arbetsuppgifterna varierar utifrån kundens behov och kan bland annat omfatta personlig omvårdnad, stöd i vardagliga rutiner, förflyttningar samt följe vid aktiviteter och ärenden.Företaget
Uppdraget avser en kvinna i 50-årsåldern bosatt i Visby. Behov finns både under vardagar och helger. Arbetstiderna är kl 08:30-20:00 med 1,5 timmes rast vid lunchtid. Arbetstiderna kan komma att förändras längre fram.
Det finns även möjlighet att arbeta hos flera kunder, antingen inom samma ort eller på olika orter runt om på Gotland.Kvalifikationer
Vi tror att du som söker bor i eller nära Visby för att ha möjlighet att jobba även korta insatser. Du har ett strukturerat och effektivt arbetssätt och gillar ordning och reda. Du får gärna ha ett intresse för plantering och odling samt tycka om katter då katt finns i hemmet. Meriterande är om du har erfarenhet från vården eller studerar något inom vården och vill ha ett extrajobb kopplat till dina studier.
Vi söker dig som:
Är ansvarstagande, lyhörd och har ett professionellt förhållningssätt
Respektfull inför individens integritet och självbestämmande
Kan arbeta självständigt men också följa givna rutiner
Har erfarenhet från arbete inom vården eller studerar något inom vården
Har goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift
Har körkort för manuell bil
Har möjlighet att arbeta flexibla tider
Ej är allergisk mot katt
Tidigare erfarenhet av personlig assistans eller USK-utbildning är meriterande, men personlig lämplighet och inställning är viktigast. Med respekt för kundens självbestämmande och personliga integritet söker vi endast kvinnliga assistenter till detta uppdrag.
Anställningsvillkor
Anställningsvillkor enligt kollektivavtal med Kommunal
Individuell lönesättning, timlön enligt överenskommelse
Arbetsgivare: IGS Assistans AB
Övriga krav
Giltig legitimation ska uppvisas innan avtal tecknas
Utdrag ur Polisens belastningsregister (äldre eller vuxna med funktionsnedsättning) måste uppvisas före anställning
Vi rekommenderar att du beställer utdraget i samband med din ansökan, då handläggningstiden kan vara upp till 14 dagar.
Alternativt kan du ansöka om belastningsregister och få det digitalt via Kivra.
Länk till ansökan:https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/arbete-i-hemmet-med-aldre-och-personer-med-funktionsnedsattning-e-tjanst/
Endast kandidater som bedöms aktuella för intervju kommer att kontaktas. Urval och intervjuer sker löpande, därför vi ser fram emot din ansökan så snart som möjligt.
Genom att skicka in din ansökan samtycker du till att IGS Assistans AB behandlar och sparar dina personuppgifter under pågående rekryteringsprocess.
Om IGS Assistans AB
IGS Assistans är ett privat assistansbolag med över 25 års erfarenhet inom personlig assistans.
Vi är stolta över att ha fått förtroendet av regionen att leverera assistans av hög kvalitet. Vår gedigna kompetens, långa branschkunskap och vårt fokus på långsiktiga och respektfulla assistanslösningar ligger till grund för uppdraget och vårt fortsatta arbete i regionen.
Vi arbetar utifrån kundens individuella behov och självbestämmanderätt och erbjuder våra medarbetare kontinuerlig utbildning, friskvårdsbidrag samt utvecklingsmöjligheter. IGS Assistans är ett företag som satsar på hög kvalitet, mångfald och långsiktighet. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-26 Klicka på denna länk för att göra din ansökan
Bifoga CV och personligt brev via mejl!
E-post: ansokan@igsassistans.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "VISBY". Arbetsgivare IGS Assistans AB
(org.nr 556768-0318), http://www.igsassistans.se
621 40 VISBY Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Igs Assistans AB Jobbnummer
10012910