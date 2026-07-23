Personlig assistent sökes som timvikarie till aktiv kvinna i Sundbyberg
Humana AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Sundbyberg Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Sundbyberg
2026-07-23
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Vill du arbeta som personlig assistent och bidra till allas lika rätt till ett bra liv?
I rollen kommer du göra skillnad i människors vardag och tillsammans med oss arbeta efter Humanas vision – Alla har rätt till ett bra liv.Publiceringsdatum2026-07-23Om tjänsten
Personlig assistans är en insats enligt LSS (Lagen om stöd och Service till vissa funktionshindrade). I din roll som personlig assistent kommer du huvudsakligen att hjälpa kunden med allt som uppstår i vardagen samt med grundläggande behov. Ditt arbete innebär att värna om kundens självbestämmande och integritet, och bidrar till att vardagen fungerar smidigt. Varje assistans är unikt anpassad utifrån kundens liv och därför kan arbetsuppgifter variera beroende på arbetsplatsen.
"Hälsning från kunden"
Som min assistent är du mina förlängda armar och ben; jag förklarar vad jag behöver hjälp med, men uppskattar också när du tar initiativ och ser vad som behöver göras för att vardagen ska flyta smidigt. Jag är en nyfiken och aktiv kvinna som bor i Sundbyberg och arbetar med mänskliga rättigheter, både professionellt och ideellt.
Mitt liv präglas av variation – ena dagen lagar vi mat, organiserar hemma eller jobbar från kontoret, nästa kan innebära konserter, restaurangbesök eller resor. Vi spenderar mycket tid tillsammans, vilket gör att det är viktigt att du är lyhörd, ödmjuk och har en god känsla för integritet, samtidigt som du är trygg i dig själv och bekväm i ett nära samarbete.
Eftersom jag lever ett aktivt liv behöver du ha en stabil grundfysik för att kunna stötta mig i vardagen. Jag uppskattar dig som är noggrann, har ett öga för detaljer och gärna tar ansvar för att saker blir gjorda. Har du dessutom intresse för matlagning eller är duktig på hår och styling är det ett plus.
För mig är detta ett serviceyrke där din flexibilitet, anpassningsförmåga och respekt för min självständighet är avgörande. Hos mig får du ett varierat och meningsfullt arbete där du blir en viktig del i att möjliggöra min livsstil – både i vardagen och när jag är på språng.
För tjänsten krävs det att du har:
har goda kunskaper i svenska
tål pälsdjur
har god fysik då arbetet innefattar en del förflyttningar och lyft
kan följa med kund på längre resor
Du som söker behöver vara en flexibel person som kan byta pass vid behov samt hoppa in och arbeta extra pass med kort varsel.
För tjänsten är det meriterande om du:
har erfarenhet av liknande arbete
kan kommunicera på engelska
kan kommunicera på spanska
delar kundens intressen
Stor vikt kommer att läggas kring personlig lämplighet.
Arbetstid, tjänstgöringsgrad och lön
Aktuell anställningsform är "timanställning" vilket innebär arbete vid behov där arbetspass kan förekomma både vardagar och helger. Arbetstiderna är varierande 12-timmarspass förlagda på både dagtid och nattetid, vardag som helg. Ett genomsnittligt schema kan se ut enligt följande:
Vardagar: Dagpass 06:30–19:00 / Nattpass 19:00–07:00
Helger: Dagpass 08:00–20:00 / Nattpass 20:00–08:00
Fast timlön enligt överenskommelse och övriga ersättningar sker enligt kollektivavtal.
enligt överenskommelse.
Vi erbjuder
Hos Humana är det viktigt att både du som assistent och kunden känner er trygga i samarbetet. Därför får du som ny assistent en introduktion som är anpassad både till yrkesrollen och till den kund du ska arbeta hos. Du får även tillgång till relevanta utbildningar och möjlighet att utvecklas i din roll – så att du har goda förutsättningar att trivas och känna dig trygg i ditt arbete. Humana har kollektivavtal, försäkringar och friskvårdsförmån.
Vad händer nu?
Vi ser gärna att du ansöker snarast då vi går igenom urvalet löpande och kan komma att tillsätta tjänsten innan sista ansökningsdagen. Vi tar endast emot ansökningar via vårt rekryteringssystem i enlighet med GDPR.
En förutsättning för att påbörja en anställning hos oss på Humana är att du som söker kan uppvisa giltig ID-handling och eventuella dokument som styrker rätten till arbete inom Sverige. För att kunna jobba som personlig assistent måste du vara minst 18 år.
Till dig som arbetar inom rekrytering- och bemanningsföretag samt med annonsförsäljning så undanber vi oss erbjudanden om annonserings- och rekryteringstjänster i samband med den här annonsen.
Välkommen med din ansökan!
Vill du veta mer om rekryteringsprocessen är du varmt välkommen att kontakta rekryteringsansvarig:
Sandra Heras Arvidssonsandra.herasarvidsson@humana.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-13 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7673410-2113268". Arbetsgivare Humana AB
(org.nr 556760-8475), https://jobb.humana.se
Warfvinges väg 39 (visa karta
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112 51 STOCKHOLM Arbetsplats
Humana Jobbnummer
10010108