Personlig assistent sökes på deltid till man i Spånga
2026-04-07
Letar du efter ett menigsfullt arbete?
Jag är en kille på 38 år som just nu söker fler assistenter till mitt team. Jag bor i min egna lägenhet i Spånga, med närhet till buss för enkel pendling för dig som åker kommunalt.
Om du delar mitt stora intresse för hästar och djur i allmänhet är det såklart meriterande men inget krav, dock skulle jag vilja att du inte är rädd för hästar för jag kommer vilja besöka stallet och rida då och då.
Jag tycker också om att styrketräna, så om det är ett intresse vi kan dela är det ett stort plus!
En dag i veckan praktiserar jag på en brandstation, där håller assistenter en låg profil men stöttar mig när jag behöver. Där är det viktigt att du är lyhörd på om jag behöver hjälp utan att vara precis bredvid eftersom att jag tycker om att få vara med mina kollegor på stationen.
Hemma behöver jag hjälp och stöd med dagliga rutiner som planering, städning och matlagning. Allt som det innebär att ha ett eget hushåll, handräckning, vara armar och ben i alla möjliga situationer.
Är du en glad och positiv person med en trygg personlighet? Då är det nog dig jag söker! För att passa för rollen behöver du vara simkunnig, vara rökfri, gilla att följa med på aktiviteter, vara lyhörd och prata svenska flytande.
Arbetspassen är vanligtvis förlagda mellan kl. 9-17/19 och kl. 17/19-09 med sovande jour. Ibland kan det vara dubbelpass och ibland enkelpass.
Deltid 60%-70%
Att arbeta på God Assistans innebär:God assistans månar om sina assistenter, har kollektivavtal och erbjuder friskvårdsbidrag på upp till 4000:- /år.
Vi kommer vilja se kopia på pass (SV) eller uppehållskort (EU) eller uppehålls-och arbetstillstånd/LMA-kort (utanför EU) innan anställning.
Enligt lagen om registerkontroll ska den som arbetar med minderåriga uppvisa ett utdrag ur polisens brotts- och misstankeregister innan anställning. Blanketten finner du HÄR.
Du beställer själv registerutdraget, gärna innan intervjun.
Vi ser fram emot att välkomna en ny kollega till vårt dedikerade team. Ansök nu och bli en del av God Assistans!
God Assistans bedriver personlig assistans för kunder över hela Sverige. Vi är ett företag med stort hjärta och hög kompetens som brinner för det vi gör och har lång erfarenhet inom assistans. Att värna om våra medarbetare och förenkla tillvaron för våra kunder är kärnan i vår verksamhet som kännetecknas av personligt bemötande, hög tillgänglighet och snabb service. Läs gärna mer om oss på vår hemsida: www.godassistans.se
Sista dag att ansöka är 2026-05-07
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare God Assistans i Mitt AB
