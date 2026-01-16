Personlig assistent sökes på 95% till kvinna i Motala
Olivia Personlig Assistans AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Motala Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Motala
2026-01-16
, Vadstena
, Mjölby
, Karlsborg
, Linköping
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Olivia Personlig Assistans AB i Motala
, Vadstena
, Mjölby
, Linköping
, Haninge
eller i hela Sverige
På Olivia Personlig Assistans arbetar vi tillsammans för alla människors rätt till att leva livet fullt ut. Nu söker vi ytterligare en kollega till vårt team, är det du? Publiceringsdatum2026-01-16Om tjänsten
Vi på Olivia söker dig som vill arbeta som personlig assistent på hos vår kund i Motala. Vi erbjuder en tjänst på 95% samt en tjänst som timvikarie vid behov där du hoppar in vid t.ex. sjukdom eller ledigheter.
Arbetstiderna är förlagda enligt följande:
Kl. 10.00-21.00 på vardagar
Kl. 11.00-23.00 på helger
Tjänsten på 95% innefattar arbete främst under vardagar samt varannan helg.
Som assistent jobbar man mestadels själv, med dubbelassistans ca 1-2 timmar per dag.
Tillträde sker enligt överenskommelse där vi gärna ser att du kan börja inskolas omgående.
Om kunden
Kunden är en kvinna i 70-årsåldern som tycker om att pyssla i trädgården. Vår kund behöver din hjälp som assistent då hon sitter i el-rullstol, har tracheostomi och respirator.
Arbetsuppgifterna är enligt följande:
Hjälpa till med de dagliga rutinerna såsom förekommande hushållssysslor
Assistera vid personlig hygien, av- och påklädning, förflyttningar samt vid måltider
Stötta kunden med intressen såsom trädgårdsskötsel
Är du den vi söker?
Vi tror att du som söker denna tjänst är en person som tycker om att arbeta med människor och som kan sätta andras behov i centrum. Som person är du empatisk, socialt lyhörd, lösningsfokuserad och pålitlig.
KRAV:
Manuellt B-körkort
Vårderfarenhet eller motsvarande
Meriter:
Trädgårdsintresse
Sysselsättningsgrad: 1 tjänst 95% + 1 timvikarie vid behov
Tillträde: Urvalet sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdagen.
Lön: Vi tillämpar individuell lönesättning. Övriga ersättningar i enlighet med kollektivavtal.
För att komma till anställning behöver du ha ett Bank-ID. Många av våra kunder önskar även att du beställt ett belastningsregister att uppvisa vid eventuell anställning. För att underlätta kan du därmed söka om registret via följande länk (detta register används för alla våra anställningar): Arbete med barn med funktionsnedsättningar
Att tänka på inför din ansökan:
En förutsättning för att påbörja en anställning hos på Olivia är att du som söker kan uppvisa giltig ID -handling och lämna in personbevis samt eventuella dokument som styrker rätten till arbete inom Sverige. Personbevis kan du enkelt ladda ned på Skatteverkets hemsida.
För att kunna jobba som personlig assistent måste du vara minst 18 år.
Om rekryteringsprocessen: Din ansökan kommer att hanteras av medarbetare på Olivia samt av kund / brukare och eventuell anhörig, godman eller annan.
Om du ger ditt samtycke kan vi dela din profil med våra systerbolag om din profil matchar en annan tjänst inom Team Olivia.
För dig med Anställningsstöd:
Olivia är ett inkluderande företag. Vi välkomnar alla sökanden och även du som har rätt till någon form av anställningsstöd genom arbetsförmedlingen . Det är frivilligt att ange denna information i din ansökan, alternativt kan du även meddela detta vid en eventuell intervju.
Om du vill arbeta med barn och unga under 18 år måste du uppvisa utdrag ur brottsregistret. Det är viktigt att du redan nu beställer ett utdrag från Polisen, då deras handläggningstid kan variera. Du beställer enkelt med Bank-ID genom via denna länk: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/barn-med-funktionsnedsattning/blanketter---barn-med-funktionsnedsattning/
Om kollektivavtal och förmåner hos Olivia:
Som medarbetare omfattas du av kollektivavtal och självklart är du försäkrad på och till/från arbetet om något oförutsett skulle inträffa. Förutom friskvårdsbidrag och en rad andra förmåner anordnar vi aktiviteter som riktar sig både till dig som anställd och till kunden du arbetar med. Förmåner inkluderar bland annat tillgång till rabatterade produkter och tjänster hos ett antal samarbetsbolag. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-6762367-1793715". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Olivia Personlig Assistans AB
(org.nr 556630-8986), https://oliviaassistans.teamtailor.com
Motala Central (visa karta
)
591 35 MOTALA Jobbnummer
9688885