Personlig assistent sökes på 80% till ung kille i Umeå!
Humana AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Umeå Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Umeå
2026-07-02
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, Vännäs
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Vill du arbeta som personlig assistent och sätta guldkant på människors tillvaro? I rollen kommer du göra skillnad i människors liv och tillsammans med oss arbeta efter vår vision – Alla har rätt till ett bra liv.
Personlig assistans är en insats enligt LSS (Lagen om stöd och Service till vissa funktionshindrade). Som personlig assistent ger du individuellt stöd och omvårdnad till personer som beviljats personlig assistans för att de behöver hjälp med ett eller flera grundläggande behov. Varje kund är unik och dina arbetsuppgifter varierar utifrån kundens behov. Du värnar om kundens självbestämmande och integritet, och bidrar till att vardagen fungerar smidigt.Publiceringsdatum2026-07-02Om tjänsten
Rollen som personlig assistent ställer höga krav på förmågan att skapa goda relationer. Vi söker därför dig som är lyhörd, engagerad och ansvarstagande. Det är även viktigt att du kan ta egna initiativ och se vad som behöver göras.
Vi söker nu dig som stämmer in på följande:
Vill arbeta hos en ung kille i 25-års åldern bosatt i Obbola
Har goda kunskaper i svenska
Har körkort och tillgång till bil
Kund tycker om att vara ute och röra på sig. Han gillar att cykla, spela boll och åka skidor (sitski). Därav är det ett krav att du har god fysik och kan delta obehindrat i dessa aktiviteter.
Kan simma, då kunden åker och badar regelbundet. (Dubbelassistans förekommer vid dessa tillfällen).
Det är även meriterande om du:
Har erfarenhet av liknande arbete
Erfarenhet av autism/utvecklingsstörning/intellektuell funktionsnedsättning
Delar kundens intressen som exempelvis är att spela spel, pussla och titta på bilar, gillar att prata om bilmärken. Cykla, spela boll och åka skidor (sitski).
Stor vikt kommer att läggas kring personlig lämplighet.
Arbetstid, tjänstgöringsgrad och lön:
Aktuell anställningsform är "så länge assistansuppdraget varar" med en tjänstgöringsgrad på cirka 80%, 32 timmar/vecka.
Arbetstiderna är förlagda på dagtid både på vardagar och helger.
Arbetstiderna ser ut som följande: Vardagar 7.30-16/16.30. Förekommer också helgpass då man börjar lite senare och slutar lite senare, exempelvis 10-18.
Fast timlön enligt överenskommelse och övriga ersättningar sker enligt kollektivavtal.
Tillträde omgående/ enligt överenskommelse.
Att vara anställd på Humana
En förutsättning för att påbörja en anställning hos oss på Humana är att du som söker kan uppvisa giltig ID-handling och eventuella dokument som styrker rätten till arbete inom Sverige. För att kunna jobba som personlig assistent måste du vara minst 18 år.
Vad händer nu? Vi ser gärna att du ansöker snarast då vi går igenom urvalet löpande och kan komma att tillsätta tjänsten innan sista ansökningsdagen. Vi tar endast emot ansökningar via vårt rekryteringssystem i enlighet med GDPR.
Till dig som arbetar inom rekrytering- och bemanningsföretag samt med annonsförsäljning så undanber vi oss erbjudanden om annonserings- och rekryteringstjänster i samband med den här annonsen.
Välkommen med din ansökan!
Vill du veta mer om rekryteringsprocessen är du varmt välkommen att kontakta rekryteringsansvarig:
Alessia Larsson alessia.larsson@humana.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7560807-2082099". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Humana AB
(org.nr 556760-8475), https://jobb.humana.se
903 28 (visa karta
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903 28 UMEÅ Arbetsplats
Humana Jobbnummer
9988917