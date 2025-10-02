Personlig assistent sökes på 75% till 14-årig pojke i Älvsjö!
2025-10-02
Vill du arbeta som personlig assistent och sätta guldkant på människors tillvaro? I rollen kommer du göra skillnad i människors liv och tillsammans med oss arbeta efter vår vision - Alla har rätt till ett bra liv.
Personlig assistans är en insats enligt LSS (Lagen om stöd och Service till vissa funktionshindrade). Som personlig assistent ger du individuellt stöd och omvårdnad till personer som beviljats personlig assistans för att de behöver hjälp med ett eller flera grundläggande behov. Varje kund är unik och dina arbetsuppgifter varierar utifrån kundens behov. Du värnar om kundens självbestämmande och integritet, och bidrar till att vardagen fungerar smidigt.Publiceringsdatum2025-10-02Om tjänsten
Dina arbetsuppgifter innebär att du kommer vara med pojken i hans skola tillsammans med en assistent till. Pojken behöver hjälp med allt från kommunikation, lek och bus på rasterna till träning och stretching. Pojken behöver även hjälp med måltider via peg, förflyttningar till och från rullstol, personlig hygien, inhalationer, slemsugning m.m. Pojken har inget tal, kommunikation sker med bilder samt att du kommer få lära dig att tolka pojkens ljud och kroppsspråk. Rollen som personlig assistent ställer höga krav på förmågan att skapa goda relationer. Vi söker därför dig som har lätt för att samarbeta med andra, är engagerad och ansvarstagande. Det är även viktigt att du kan ta egna initiativ och se vad som behöver göras.
Vi söker nu dig som stämmer in på följande:
Vill arbeta hos pojke i 14-årsåldern (dubbelassistans)
Är en noggrann, initiativtagande och positiv person
Tidigare har arbetat med barn med funktionsvariationer
Har god fysik och inte rädd för utmaningar
Har goda kunskaper i svenska
Är helt rökfri
Inte är allergisk mot katt
Det är även meriterande om du:
Har arbetat med liftsele och olika hjälpmedel som t.ex. ståskal
Har arbetat med sondmatning, inhalator och slemsug
Har kunskap om epilepsi
Stor vikt kommer att läggas kring personlig lämplighet.
Arbetstid, tjänstgöringsgrad och lön:
Aktuell anställningsform är "Så länge assistansuppdraget varar". Vi söker en assistent med sysselsättningsgrad på 75%, alternativt två assistenter på 37%. Du kommer jobba 5 dagar/vecka om du jobbar 75%, alternativt 2-3 dagar/vecka om du jobbar 37%. Passen är förlagda på vardagar, kl. 9-15.
Du kommer främst arbeta med pojken på hans skola i Älvsjö, även arbete i pojkens hem (i norrort) förekommer. Då det finns katt i hemmet är det viktigt att du inte är allergisk mot katt.
Fast timlön enligt överenskommelse och övriga ersättningar sker enligt kollektivavtal.Tillträde
Omgående eller enligt överenskommelse.
Att vara anställd på Humana
En förutsättning för att påbörja en anställning hos oss på Humana är att du som söker kan uppvisa giltig ID-handling och eventuella dokument som styrker rätten till arbete inom Sverige. För att kunna jobba som personlig assistent måste du vara minst 18 år.
Utifrån lagstiftning krävs att vi som arbetsgivare begär ett registerutdrag från alla anställda som ska arbeta som personlig assistent åt ett barn under 18 år. Därav behöver du uppvisa ett utdrag ur polisens belastningsregister inför en eventuell anställning. Ytterligare information kommer om du går vidare i rekryteringsprocessen.
Vad händer nu?
Vi ser gärna att du ansöker snarast då vi går igenom urvalet löpande och kan komma att tillsätta tjänsten innan sista ansökningsdagen. Vi tar endast emot ansökningar via vårt rekryteringssystem i enlighet med GDPR.
Till dig som arbetar inom rekrytering- och bemanningsföretag samt med annonsförsäljning så undanber vi oss erbjudanden om annonserings- och rekryteringstjänster i samband med den här annonsen.
Välkommen med din ansökan!
Vill du veta mer om rekryteringsprocessen är du varmt välkommen att kontakta rekryteringsansvarig:
Justyna Langowska justyna.langowska@humana.se Ersättning
