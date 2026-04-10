Personlig assistent sökes på 40% schemarad hos 9-årig kille i Karlstad!
2026-04-10
Vill du arbeta som personlig assistent och sätta guldkant på människors tillvaro? I rollen kommer du göra skillnad i människors liv och tillsammans med oss arbeta efter vår vision - Alla har rätt till ett bra liv.
Personlig assistans är en insats enligt LSS (Lagen om stöd och Service till vissa funktionshindrade). Som personlig assistent ger du individuellt stöd och omvårdnad till personer som beviljats personlig assistans för att de behöver hjälp med ett eller flera grundläggande behov. Varje kund är unik och dina arbetsuppgifter varierar utifrån kundens behov. Du värnar om kundens självbestämmande och integritet, och bidrar till att vardagen fungerar smidigt.
Rollen som personlig assistent ställer höga krav på förmågan att skapa goda relationer. Vi söker därför dig som är lyhörd, engagerad och ansvarstagande. Det är även viktigt att du kan ta egna initiativ och se vad som behöver göras.
Vi söker nu dig som stämmer in på följande:
vill arbeta hos en kille i 9-års åldern bosatt i Karlstad
har goda kunskaper i svenska
kan arbeta i hushåll där det finns pälsdjur, då det finns hund i hushållet
har erfarenhet av autism eller andra NPF-diagnoser
är simkunnig och kan följa med till badhus
rökfri
Det är även meriterande om du:
har erfarenhet av personlig assistans eller likvärdigt vårdarbete
har erfarenhet av lågaffektivt bemötande
Stor vikt kommer att läggas kring personlig lämplighet.
Arbetstid, tjänstgöringsgrad och lön:
Tjänst 1: Aktuell anställningsform är "så länge assistansuppdraget varar" med en tjänstgöringsgrad på cirka 40%. Arbetspassen kommer vara på ett rullande schema under vissa vardagar samt varannan helg (jämn vecka) Arbetstiderna är förlagda under vardagar mellan kl. 17:00-20-30 och under lördagar 09-17:00 och söndagar kl.10-18:00
Tjänst 2: Aktuell anställningsform är "vikariat" under veckorna 27, 29-31 med en tjänstgöringsgrad på ca 100%, utöver den schemalagda arbetstiden finns möjlighet till förlängning efter sommarvikariatet. Arbetspassen kommer vara förlagda både under vardagar och helger. Arbetstiderna är dagtid, antingen kl. 09-17:00 eller kl. 10-18:00
Fast timlön enligt överenskommelse och övriga ersättningar sker enligt kollektivavtal.
Tillträde omgående eller enligt överenskommelse för aktuell tjänst.
Att vara anställd på Humana
En förutsättning för att påbörja en anställning hos oss på Humana är att du som söker kan uppvisa giltig ID-handling och eventuella dokument som styrker rätten till arbete inom Sverige. För att kunna jobba som personlig assistent måste du vara minst 18 år.
Utifrån lagstiftning krävs att vi som arbetsgivare begär ett registerutdrag från alla anställda som ska arbeta som personlig assistent åt ett barn under 18 år. Därav behöver du uppvisa ett utdrag ur polisens belastningsregister och misstankeregister inför en eventuell anställning. Ytterligare information kommer om du går vidare i rekryteringsprocessen.
Vad händer nu?
Vi ser gärna att du ansöker snarast då vi går igenom urvalet löpande och kan komma att tillsätta tjänsten innan sista ansökningsdagen. Vi tar endast emot ansökningar via vårt rekryteringssystem i enlighet med GDPR.
Till dig som arbetar inom rekrytering- och bemanningsföretag samt med annonsförsäljning så undanber vi oss erbjudanden om annonserings- och rekryteringstjänster i samband med den här annonsen.
Välkommen med din ansökan!
Vill du veta mer om rekryteringsprocessen är du varmt välkommen att kontakta rekryteringsansvarig:
