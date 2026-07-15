Personlig assistent sökes över sommaren till tjej, nära Flen
Brukarkooperativet JAG personlig assistans AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Flen Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Flen
2026-07-15
, Katrineholm
, Eskilstuna
, Gnesta
, Vingåker
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Brukarkooperativet JAG personlig assistans AB i Flen
, Katrineholm
, Eskilstuna
, Gnesta
, Vingåker
eller i hela Sverige
Vill du jobba hos mig när jag spenderar tid i mitt fritidshus i närheten av Flen?
Nu söker jag omgående en kvinnlig personlig assistent.
Jag är 40 år gammal och bor i Stockholm med min mamma och vår katt. Under sommarhalvåret är vi ofta i vårat fritidshus och det är när vi är här jag skulle behöva en assistent som kan starta omgående och arbeta framförallt dagtid, och sedan kunna hoppa in vid behov under resten av sommaren och hösten olika tider på dygnet.
Mer om mig jag tycker matlagning, blommor och naturen och hoppas du delar det med mig. På grund av min sjukdom behöver jag hjälp och stöttning med allt i min vardag. Hos mig är det väldigt viktigt att man förstår och följer mina instruktioner så att allt blir rätt och känns tryggt för mig.
Du som söker ska vara en empatisk, lyhörd och lugn kvinna. Du behöver kunna svenska flytande, även i skrift då jag oftast kommunicerar via sms. I arbetet ingår bland annat att hjälpa mig med förflyttningar så en bra grundfysik är bra. Du bör ha körkort och bil.
Omfattning: Timanställning
Tillträde: Omgående.
Om rekryteringsprocessen: Vi tar löpande kontakt med intressanta kandidater och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdagen. Som en del av vår rekryteringsprocess genomför vi alltid en bakgrundskontroll innan anställning.
Om JAG som arbetsgivare: Vi har kollektivavtal med Kommunal och erbjuder alla anställda betald introduktion, fortbildning och friskvårdsbidrag. Som anställd i JAG gör du skillnad varje dag. Läs mer om oss på JAG.SE
Vi är Sveriges största privata assistansanordnare som drivs utan vinstsyfte. Assistansen är särskilt utformad för personer med flera stora funktionsnedsättningar där en är den intellektuella förmågan. Organisationen har en stark ideologisk förankring som bottnar i alla människors lika värde. Namnet JAG valdes för att symbolisera varje assistansanvändares rätt att vara huvudperson i sitt liv, oavsett funktionsnedsättning. Vi finns i hela Sverige och har systerbolag i Norge och Finland.
Välkommen till oss du också! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-01 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Brukarkooperativet JAG Personlig Assistans AB
(org.nr 556704-9332)
642 37 FLEN Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
JAG Personlig Assistans Jobbnummer
10003503