Personlig assistent sökes omgående till tjej i Strömstad

2025-09-22


Hej
Jag är en 35-årig tjej som söker assistenter som vill jobba med mig.
Jag bor med min sambo och katter i Skee, Strömstad. Jag har en muskelsjukdom och behöver hjälp med allt i min vardag.
Jag gillar att vara ute, träffa vänner, gillar att fika en hel del och jag badar ibland.
Arbetstiderna är förlagda dagtid 07:00-21:00 och viss tid av dagen arbetar man två.
Låter det intressant tveka inte att söka redan idag så berättar jag mer om mig!
Hoppas vi ses!
Du bör vara tillgänglig omgående och kunna jobba både kväll och dag. Inga helger.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-10
Klicka på denna länk för att göra din ansökan
Ansökan sker via mail
E-post: jobba@aoassistans.se

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Personlig assistent Strömstad".

Arbetsgivare
Ao Assistans AB (org.nr 556908-8148)
Storgatan 41 (visa karta)
461 30  TROLLHÄTTAN

Jobbnummer
9519136

