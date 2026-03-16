Personlig assistent sökes omgående till man i Arvika!
Är du en flexibel och engagerad person som vill göra skillnad i någon annans liv?
Nu behöver vi utöka med ytterligare en personlig assistent till vårt team i Arvika till en kille som behöver hjälp i sin vardag!
Om jobbet
Kunden är en kille som bor i villa med trädgård och som behöver all hjälp för att få sin vardag att fungera. Vi söker dig som är en glad, positiv och ödmjuk person, som har hög arbetsmoral och som brinner för att arbeta med människor. Du är engagerad och ansvarstagande. Viktigaste är att personkemin stämmer.
Han är rullstolsburen och har egen bil som assistenterna får köra. Han kommunicerar inte verbalt utan genom bilder och föremål. Du hjälper vår kund med allt ifrån vardagliga sysslor, förflyttning, hygien, handla, städning, matlagning, följa med på resor, träning och mycket mera.
Arbetstid och tjänstgöringsgrad: Varierande. Arbetstiden är förlagd dag/kväll/natt
Lön: Timlönen är fast enligt överenskommelse och övriga ersättningar sker enligt kollektivavtal.
Tillträde: Enligt överenskommelse, löper så länge assistansuppdraget varar.
Vad förväntar vi oss av dig:
• Körkort
• Vi söker dig som är positiv, flexibel och har ett professionellt förhållningssätt.
• Du ska ha viljan att ge en hög livskvalité och en meningsfull vardag.
• Att du kan uttrycka dig obehindrat på svenska i tal och skrift.
• Vill ha ordning och reda
• Lyhörd för kundens behov
• Vara flexibel med arbetsuppgifter och arbetstider
Vilka är vi?
Omsorg Assistans är ett företag med hög vårdkunskap där alla i ledande befattningar
är vårdutbildade och vi är aktiva i hela Sverige. Vi bedriver även vårdbemanning och
företagsutbildningar.
Vi arbetar ständigt för att kunna ge våra kunder den bästa servicen, assistansen och tryggheten.
Målsättningen är att skapa de bästa förutsättningarna för en individanpassad personlig assistans.
Vi erbjuder våra anställda:
Kollektivavtal
Friskvårdsbidrag
Försäkringar och pensionsavsättning
Ett spännande och varierande arbete med goda anställningsvillkor.
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.
Vänligen kontakta oss för mer information. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-12
Arbetsgivare Omsorg Assistans 1 AB
(org.nr 559104-3707), https://omsorgassistans.teamtailor.com
671 52 ARVIKA
Omsorg Assistans Kontakt
Eva Gylling eva.gylling@omsorgassistans.se
