Personlig assistent sökes omgående till kvinna i Sollentuna
IGS Assistans AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Sollentuna Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Sollentuna
2026-06-16
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eller i hela Sverige Visa alla jobb hos IGS Assistans AB i Sollentuna
, Upplands Väsby
, Järfälla
, Danderyd
, Upplands-Bro
eller i hela Sverige
Är du en lugn och inkännande person som vill ha ett meningsfullt arbete? Då har du hittat rätt. Nu söker vi timvikarier som vill jobba hos vår kund i Sollentuna. Du börjar som timvikarie men det finns chans till att få fast schema.
Du bör kunna börja arbeta omgående. Först startar du med introduktionspass tillsammans med en erfaren assistent.Publiceringsdatum2026-06-16Företaget
Kunden är en kvinna som är 56 år gammal och bor i Sollentuna. Hon har talsvårigheter så därför är det viktigt att du behärskar och förstår det svenska språket. Arbetstiderna är förlagda på dag och kväll mellan 7-23 uppdelat på ett dagpass och ett kvällspass som är ungefär 8,5 timme långt.
Om arbetetsuppgifterna
Ditt jobb är att göra det som kunden själv skulle ha gjort utan sin funktionsnedsättning, utan att ta över de uppgifter som personen själv kan utföra. Detta innebär att assistera i uppgifter såsom:
På -av klädning
Hygien och toabesök
Hjälpa till med träningsövningar
Laga mat
Städa
Följa med på aktiviteter
Vem vi söker
Vi söker efter en lugn och trygg person som har erfarenhet av att arbeta som personlig assistent. Du har tålamod och stressar inte upp dig. Vi ser gärna att du uppfyller dessa kriterier:
Är mellan 25-45 år gammal
Pratar och förstår svenska
Rökfri
Bor i närheten av Sollentuna
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Om företaget
IGS Assistans är ett privat företag med över 20 års erfarenhet inom personlig assistans. Vi har idag ca 250 anställda och sitter i ljusa, fräscha kontorslokaler vid Globen i Stockholm, med plats för personalmöten och utbildningar. Vi lägger stor vikt vid kundens individuella önskemål och självbestämmanderätt samt erbjuder utbildningar och friskvårdsbidrag till våra anställda. IGS Assistans är ett företag som satsar hårt på god kvalité med mångfald och utvecklingsmöjligheter.
Utdrag från Polisens belastningsregister måste uppvisas innan anställning. Beställ gärna i samband med att du ansöker då handläggningstid är upp till 14 dagar.https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/barn-med-funktionsnedsattning/
Endast personer som är intressanta för en intervju kontaktas, intervjuer sker löpande så ansök snarast. Tim-lön enligt individuell överenskommelse. Kollektivavtal med Kommunal finns.
Genom att ansöka samtycker du till att IGS Assistans AB sparar dina personuppgifter under rekryteringsprocessen. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-16
Skicka CV och personligt brev via mejl
E-post: ansokan@igsassistans.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "KS 1109". Arbetsgivare IGS Assistans AB
(org.nr 556768-0318), http://www.igsassistans.se
191 49 SOLLENTUNA Arbetsplats
IGS Assistans Jobbnummer
9966795