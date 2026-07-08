Personlig assistent sökes omgående till heltid/deltid tjänst norr om Visby
IGS Assistans AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Gotland Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Gotland
2026-07-08
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Du kanske undrar varför den här tjänsten annonseras igen. Svaret är enkelt: vi har redan anställt flera – men vårt behov fortsätter.
Vill du ha ett arbete där din kompetens och ditt engagemang verkligen gör skillnad – varje dag? Nu söker vi efter flera personer som vill vara med och skapa en trygg, meningsfull och fungerande vardag för någon annan. Arbetet innebär att vara ett stöd i både vardagliga rutiner och i det som gör livet roligare. Små handlingar kan göra stor skillnad. Som personlig assistent har du chansen att bidra till ett liv med självständighet, trygghet och livskvalitet.
Arbetsgivare: IGS Assistans AB
Ort: Knappt 3 mil norr om Visby
Anställningsform: Så länge assistansuppdraget varar (inleds med timanställning enligt kollektivavtal)
Omfattning: Heltid/deltid
Tillträde: Omgående
Arbetstider: Dag, kväll och vaken nattPubliceringsdatum2026-07-08Om tjänsten
Vi söker efter en personlig assistent till en man i 60-årsåldern som är bosatt på norra Gotland. Han lever med ALS och behöver ett tryggt, professionellt och respektfullt stöd i sin vardag. Här får du en viktig roll i ett mindre arbetslag där kontinuitet, ansvar och samarbete är avgörande.
Det här är ett arbete för dig som är ansvarstagande, lyhörd och som förstår vikten av integritet, självbestämmande och kontinuitet. Som personlig assistent arbetar du nära kunden och är ett viktigt stöd i hans dagliga liv. Arbetet utförs i hemmet och i de miljöer där han vistas.
Arbetsuppgifterna kan bland annat innebära:
Personlig omvårdnad
Stöd i vardagliga rutiner
Förflyttningar
Följe vid aktiviteter och ärenden
Praktiskt stöd i hemmet
Arbetet kräver närvaro, tålamod och en förmåga att anpassa sig efter kundens dagsform och behov.
Arbetet är strukturerat och du får en tydlig introduktion i hjälpmedel och rutiner.
Arbetstider och anställning
Kunden har assistans dygnet runt. Arbetstiderna är kl 8-16, 16-22:30 samt kl 22-08:30 (vaken natt). Vi tror att du som söker antingen vill jobba dag/kväll eller natt.
Tjänsten är heltid alternativt deltid och schemaläggs enligt överenskommelse. Vi eftersträvar kontinuitet och långsiktighet i schemaläggningen. Vi ser gärna att du är flexibel med arbetstider och även har möjlighet att arbeta helger.
Anställningen inleds med en timanställning tills du har lärt känna kunden och arbetsuppgifterna bättre. Om personkemin fungerar mellan dig och kunden så kan det övergå till en fast tjänst.
Då vi aktivt rekryterar så ser vi gärna att du kan börja omgående samt kan jobba större del av sommaren.KvalifikationerKvalifikationer
Goda kunskaper i svenska i tal och skrift
B-körkort och tillgång till bil (milersättning utgår vid särskilt uppfyllda krav)
Förmåga att arbeta självständigt och ansvarsfullt
Möjlighet att arbeta enligt tjänstens schemaläggning (dag/kväll eller natt)
Meriterande:
Erfarenhet av arbete som personlig assistent
Erfarenhet av ALS eller annan neurologisk sjukdom
Vård- och omsorgsutbildning (t.ex. undersköterska)Dina personliga egenskaper
Trygg och stabil
Lyhörd och respektfull
Professionell i ditt bemötande
Engagerad och socialt närvarande
Initiativtagande och anpassningsbar efter kundens dagsform
Bekväm med att arbeta nära en person med omfattande omvårdnadsbehov
Ej pälsallergisk då katt och hund finns i hemmet
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Om arbetsgivaren – IGS Assistans AB
IGS Assistans är ett privat assistansbolag med över 25 års erfarenhet av personlig assistans. Vi har byggt vår verksamhet på struktur, kvalitet och långsiktighet – för både kunder och medarbetare.
Hos oss är assistansen aldrig improviserad. Vi arbetar med tydliga rutiner, genomtänkt introduktion och kontinuerlig uppföljning. Varje uppdrag planeras och bemannas med fokus på stabilitet, trygghet och respekt för kundens självbestämmande.
Vi tror på hållbara arbetsplatser. Det innebär tydlig kommunikation, närvarande arbetsledning och god framförhållning i schemaläggning. För oss är kvalitet inte ett mål – det är ett arbetssätt.
Vi erbjuder:
Trygga anställningsvillkor enligt kollektivavtal via Kommunal
Individuell och rättvis lönesättning
Strukturerad introduktion och kontinuerlig kompetensutveckling
Friskvårdsbidrag
Övriga krav
Giltig legitimation ska uppvisas innan avtal tecknas
Utdrag ur Polisens belastningsregister (Arbete i hemmet med äldre och personer med funktionsnedsättning) ska uppvisas före anställning
Vi rekommenderar att du beställer utdraget i samband med din ansökan, då handläggningstiden kan vara upp till 14 dagar. Alternativt kan du ansöka om belastningsregister och få det digitalt via Kivra.
Länk till ansökan:https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/arbete-i-hemmet-med-aldre-och-personer-med-funktionsnedsattning-e-tjanst/Så ansöker du
Vill du arbeta i ett meningsfullt yrke där din insats har direkt betydelse för en annan människas livskvalitet?
Skicka din ansökan redan idag – urval och intervjuer sker löpande. Endast kandidater som bedöms aktuella för intervju kommer att kontaktas.
Genom att skicka in din ansökan samtycker du till att IGS Assistans AB behandlar och sparar dina personuppgifter under pågående rekryteringsprocess. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-19 Klicka på denna länk för att göra din ansökan
Bifoga CV och personligt brev via mejl!
E-post: ansokan@igsassistans.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "LÄRBRO". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare IGS Assistans AB
(org.nr 556768-0318), http://www.igsassistans.se
624 54 LÄRBRO Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Igs Assistans AB Jobbnummer
9997032