Personlig assistent sökes omgående till en man i Arvika
2026-02-16
Just nu söker vi dig som vill bli en del av vårt härliga team och som vill jobba som personlig assistent hos vår manliga kund i Arvika.
Vad innebär den här tjänsten? Tjänsten är en deltidsanställning, med start omgående, hos en man i 50-års åldern. Arbetstiderna är dagtid, mellan klockan 12.00-18.00, både vardagar och helger.
Kunden lever med en CP-skada och är rullstolsburen. Som personlig assistent kommer du stötta honom i vardagen med matning, förflyttningar, personlig hygien, påklädning och andra omvårdnadsuppgifter. Han kommunicerar inte verbalt utan uttrycker behov och önskemål genom kroppsspråk, vilket innebär att du behöver vara lyhörd och uppmärksam.
Arbetet sker både i hemmet och utanför. Kunden bor tillsammans med sin familj i Arvika. Vissa dagar följer du med honom på läkarbesök eller till olika aktiviteter, vilket gör arbetet varierande och meningsfullt.
Vem söker vi?
Vi söker dig som är engagerad, respektfull och lyhörd. Vi ser gärna att du har stort tålamod och förmågan att vara personlig samtidigt som du agerar professionellt.
Vi ser gärna att du:
har ett genuint intresse av att hjälpa andra.
kan förstå och göra dig förstådd på svenska.
är fysiskt stark.
har erfarenhet av vård och omsorg.
har B-körkort (en fördel, inte ett krav).
Övrig information
Anställningsform: Så länge assistansuppdraget varar
Omfattning: Deltid, ca 50 %
Arbetstider: kl. 12-18 (både vardag och helg)
Tillträde: Omgående
Vi tillämpar individuell lönesättning och har kollektivavtal. Intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Inför en eventuell anställning ska du kunna styrka att du har rätt att arbeta i Sverige, genom att uppvisa att du har medborgarskap inom EU/EES alternativt ett giltigt arbetstillstånd.
Sista dag att ansöka är 2026-03-08
Vid frågor om jobbet, är du välkommen att kontakta:
Caroline Sjöstrand, Verksamhetschef, 010-130 36 14
Madeleine Jönsson, Rekryteringsspecialist, 010-130 32 49
Varmt välkommen med din ansökan!
Sista dag att ansöka är 2026-03-08
Frösunda Personlig Assistans AB (org.nr 556386-7398), https://jobbpersonligassistans.frosunda.se
