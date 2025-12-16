Personlig assistent sökes omgående till 17 årig pojke i Jönköping
2025-12-16
Vi söker nu en personlig assistent som talar assyriska eller arabiska, till en 17-årig pojke som bor med sin mamma, pappa och syskon i Jönköping.
OBS Krav:
Goda kunskaper i svenska.
Flytande i arabiska eller assyriska.
Stark och fysiskt kapabel.
Ålder: ca 25-50 år.
Utdrag från polisens belastningsregister för arbete med barn med funktionsnedsättning krävs.
Kunden har en kristen tro och då detta är en viktig del av hens liv och vardag ser vi gärna att du som söker har förståelse för, och gärna delar, denna värdegrund. Önskemålet har sin grund i personliga och religiösa behov hos kunden.Publiceringsdatum2025-12-16Dina arbetsuppgifter
Assistera pojken med dagliga aktiviteter och behov.
Hjälpa pojken med omfattande hygien.
Samarbeta med familjen för att säkerställa en trygg och stödjande miljö.Kvalifikationer
Erfarenhet av liknande arbete är meriterande.
God kommunikationsförmåga och förmåga att arbeta i team.
Önskemål:
Kunden föredrar manliga sökande, men vikt läggs vid stark och god fysik.
Ansökan: Skicka ditt CV och ett personligt brev till asa@alterassistans.se
Märk din ansökan med P2
Alter Assistans vision är att vara nära. Hela vår organisation är uppbyggd på närhet till kunder och medarbetare. Tillsammans planerar, genomför, utvärderar och förbättrar vi kundens situation. Närheten är en stor fördel, korta beslutsvägar är en förutsättning för omedelbara insatser och korrekta beslut. Ju närmare kunden man är desto större insikt har man om de behov som finns och vardagens beslut blir lätta att ta, för såväl våra assistenter som för våra gruppledare. Tillgängligheten är stor. Det finns en stor kunskapsbank att ta del av. Det är tryggt att i vardagen vara nära den kompetensen.
Vi finns där våra kunder finns. Vi kommer dit vi behövs. Vår organisation är platt och beslutsvägarna är korta, därför har vi råd att anställa duktiga assistenter och ge dem rättvisa löner. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-15
