Personlig assistent sökes inför sommaren och vid behov till kunder i Falun
2026-03-12
Vi söker dig som vill arbeta som personlig assistent under sommaren 2026, men även dig som kan arbeta vid behov innan sommaren. Vi behöver ersätta ordinarie personals schemarader under semestertider och söker samtidigt timvikarier som kan arbeta både före, under och efter sommaren. För oss är det viktigt att kunna säkerställa en trygg och stabil bemanning för våra kunder året runt.
Vi ser gärna att du har erfarenhet av att arbeta som personlig assistent sedan tidigare. Det är en fördel om du har B-körkort och kan arbeta alla tider på dygnet - morgon, dag, kväll, dygn med sovande jour, samt kunna hoppa in vid kort varsel.
Som person är du positiv, lyhörd och har hjärtat på rätt ställe. Du behöver ha hög arbetsmoral, vara tillgänglig för återkoppling och vara engagerad i ditt arbete.
Vi ser gärna att du:
Är rökfri, då vissa kunder har känslighet mot rök.
Är bekväm med att arbeta hos både kvinnliga och manliga kunder för att möjliggöra fler arbetstillfällen.
Trivs med att arbeta både självständigt och tillsammans med kollegor, då dubbelassistans kan förekomma.
Har god fysik, då arbetet kan innebära lyft och andra fysiskt krävande moment.
Behärskar svenska i både tal och skrift.
Om du är allergisk mot pälsdjur, skriv gärna med det i ditt personliga brev, då detta kan förekomma hos vissa kunder.
Är du intresserad av att arbeta som personlig assistent hos oss? Skicka in din ansökan redan idag.
Varmt välkommen med din ansökan!
Önskar vi på Lika Liv personlig assistans i Falun
Vi på Lika Liv personlig assistans erbjuder personlig assistans för barn och vuxna, med fokus på att skapa bästa möjliga förutsättningar för varje individs unika behov.
Vårt arbete vilar på värderingarna glädje, trygghet och gemenskap, och vi strävar alltid efter att bemöta varje person med respekt för deras integritet och självbestämmande.
För oss är kvaliteten på assistansen avgörande. Vi ser till att våra medarbetare får rätt stöd och förutsättningar för att utföra sitt arbete med stolthet och engagemang. Som anställd hos oss får du en uppdragschef som nära stöd, kollektivavtal, utbildning och friskvårdsbidrag.
Vi vill att både våra kunder och medarbetare ska känna sig trygga och värderade. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-13 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Lika Liv AB
(org.nr 559218-6521), https://likaliv.tidvis.se/lediga_tjanster
Hantverkaregatan 6 (visa karta
)
791 60 FALUN Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Uppdragschef
Sofia Rosin sofia.rosin@likaliv.se Jobbnummer
9793676