Personlig assistent sökes i Västerljung, Trosa kommun - Extra vid behov
Brukarkooperativet JAG personlig assistans AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Trosa Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Trosa
2025-09-19
Jag är en 36-årig kille som bor tillsammans med min familj. Nu söker jag personliga assistenter som kan arbeta kvällar och helger, extra vid behov.
Du kommer att assistera mig med mitt dagliga liv, inklusive påklädning, matsituationer och intim hygien. Jag gör gärna saker själv men behöver din hjälp. Jag har inget tal eller teckenspråk, men visar tydligt vad jag vill göra. När jag går vill jag gärna hålla dig i handen som stöd, och höga ljud är inte min grej. Jag har en egen bil som jag ibland vill åka i, och då är det du som kör.
Du som söker är en lugn och lyhörd person som kan ge mig positiv energi. Det är viktigt för mig att du har god svenska för att kommunikationen mellan oss ska fungera. Har du erfarenhet av autism sen tidigare är det en merit, men viktigast är vår personkemi. Jag har katt i hemmet så du kan inte vara allergisk.
Arbetsplatsen är där jag befinner mig. Om du känner att du är rätt person för jobbet och vill hjälpa mig att leva mitt liv på mina egna villkor, tveka inte att höra av dig!
Eftersom det inte finns andra kommunikationsmedel där jag bor är det ett måste att du har körkort och tillgång till bil.
Tjänst: Extra vid behov
Om rekryteringsprocessen: Vi tar löpande kontakt med intressanta kandidater och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdagen. Som en del av vår rekryteringsprocess genomför vi alltid en bakgrundskontroll innan anställning.
Om JAG som arbetsgivare: Vi har kollektivavtal med Kommunal och erbjuder alla anställda betald introduktion, fortbildning och friskvårdsbidrag. Som anställd i JAG gör du skillnad varje dag. Läs mer om oss på JAG.SE
Vi är Sveriges största privata assistansanordnare som drivs utan vinstsyfte. Assistansen är särskilt utformad för personer med flera stora funktionsnedsättningar där en är den intellektuella förmågan. Organisationen har en stark ideologisk förankring som bottnar i alla människors lika värde. Namnet JAG valdes för att symbolisera varje assistansanvändares rätt att vara huvudperson i sitt liv, oavsett funktionsnedsättning. Vi finns i hela Sverige och har systerbolag i Norge och Finland.
Välkommen till oss du också! Ersättning
Fast månads- vecko- eller timlön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-17 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Brukarkooperativet JAG Personlig Assistans AB
(org.nr 556704-9332), https://jag.se/assistans/ Arbetsplats
JAG Personlig assistans Jobbnummer
9518524