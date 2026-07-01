Personlig assistent sökes i Vällingby - lugn, lekfull och lyhörd
Aberia Personlig Assistans AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Stockholm Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Stockholm
2026-07-01
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🎬 Se min rekryteringsfilm: https://www.youtube.com/watch?v=D01_3KJYFvM
👤 OM MIG
Jag är en sprudlande tjej på 30 år som älskar livet och allt det har att erbjuda. Jag bor i min egna lägenhet i Vällingby och fyller mina dagar med aktiviteter som får mig att le – som att spela spel, dansa, lyssna på musik och leka, både inne och ute. Jag älskar när det händer saker och har en stor aptit på livet!
På dagarna går jag på daglig verksamhet och för att kunna leva mitt liv fullt ut behöver jag hjälp att skapa en vardag som är harmonisk och strukturerad, där rutiner och tydliggörande pedagogik är nyckeln. Med din hjälp kan jag fortsätta upptäcka världen på mitt sätt.
⭐ OM TJÄNSTEN
Tjänsten är ca 80% och kan leda till en heltidstjänst på sikt. Arbete sker enligt schema på vardagar och helger samt ibland sovande jour. Du kommer få en trygg och ordentlig introduktion där du i lugn takt får lära känna både mig och vardagen, tillgång till ut- och fortbildning och löpande handledning.
Vi kommer bygga en nära och stark relation som kräver engagemang och långsiktighet. Därför är det viktigt att du är redo att satsa helhjärtat och vara en pålitlig del av min vardag.
Eftersom mina assistenter är särskilt utvalda och spelar en stor roll i mitt liv, är tillfälliga vikarier inte aktuellt.
💛 OM DIG
Jag söker dig som:
- Har erfarenhet alternativt vill lära dig TAKK, mer om autism och utvecklingsstörning.
- Är trygg, lugn och positiv med ett lösningsfokuserat mindset.
- Är förutsägbar och konsekvent i ditt bemötande och kan hantera utmaningar med lugn.
Det är meriterande om du har tidigare erfarenhet av assistansyrket och trivs med att arbeta självständigt men det viktigaste är att vår personkemi stämmer. För att vår kommunikation ska fungera är det viktigt att du talar och skriver svenska flytande.
Din roll är mycket mer än ett jobb – du blir en inspiratör och en trygghet som hjälper mig att tolka min omvärld och skapa tydlighet i min vardag. Med din hjälp och teamets samarbete kan vi skapa en vardag full av livskvalitet, glädje och utveckling.
🚀 Låter detta som något för dig?
Tveka inte – skicka in din ansökan redan idag och bli en viktig del av mitt liv och mitt autentiska team! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-10 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivare Aberia Personlig Assistans AB
(org.nr 556625-6946)
102 28 STOCKHOLM Kontakt
Kontakt
Therese Brännström therese.brannstrom@aberia.se 0107613229 Jobbnummer
9986757