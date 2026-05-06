Personlig Assistent sökes i Sorunda, extra och sommarjobb
2026-05-06
Hejsan!
Jag heter Felicia (kallas Flisan) och har precis fyllt 19 år. Jag gillar att simma, träna, gå rullstolspromenader, spana in folk och lyssna på musik.
Jag har ett syndrom som heter Wolf Hirschhorns syndrom.
Vilket innebär att jag har förståndshandikapp, EP som är under kontroll, ett fixat hjärta, rygg osv.
Arbetetsuppgifter: Hjälp med allt det vardagliga som ex hygien, klä på sig, ge mat och medicin i pegen men även rullstolspromenader, träning på häst, åka till simhallen för att ha rehab träning, utflykter med familjen och andra aktiviteter utomhus och inomhus.
Du bör trivas i skolmiljö då jag behöver ha med mig min assistent dit.
Vi söker dig som ä, en engagerad, ansvarsfull och glad tjej/kvinna som inte tvekar att ta initiativ till lek och aktivitet. God fysik är en fördel då det förekommer en del lyft i arbetet. (hjälpmedel finns). Viktigt är att du är lugn och trygg i din roll samt har en stor förståelse för integritet då arbetsplatsen i stor utsträckning är i Flisans hem. Familjen består förutom Flisan av pappa och lillasyster.
Meriterande är om du på något sätt har erfarenhet av alternativ kommunikation, funktionsnedsättning samt att hantera EP som är under medicinsk kontrolloch att kunna vara en god medlem i teamet. Personliga egenskaper är absolut viktigast!
Introduktion sker på arbetsplatsen.
Du kan själv påverka schemaläggningen då teamet tar fram ett gemensamt schema som matchar på Flisans och familjens behov.
Tjänsten: 22 juni (vecka 26) Introduktion ska vara färdig innan dess.
Vi söker även vikarie som kan arbeta vid behov, både innan och efter sommaren.
Arbetstiderna är förlagda: 7-19 vardagar (snitt varannan dag).
Övrigt: God Assistans månar om alla sina personliga assistenter, har självklart kollektivavtal och erbjuder fortlöpande utbildning och friskvårdsbidrag på upp till 4000:-/år.
På God Assistans får du som assistent en fast grundlön per timme + semesterersättning samt eventuell OB-ersättning. Kollektivavtal finns.
UTDRAG UR BELASTNINGSREGISTRET
Enligt lagen om registerkontroll ska den som arbetar med minderåriga uppvisa ett utdrag ur polisens brotts- och misstankeregister innan anställning. Du beställer utdraget på polisens hemsida. Det går numera att göra detta digitalt och det går då fortare för dig att få intyget.
Vi kommer vilja se kopia på pass (SV) eller uppehållskort (EU) eller uppehålls-och arbetstillstånd/LMA-kort (utanför EU)
Skicka in din ansökan som gör oss nyfikna på just DIG redan i dag, tjänsten kommer tillsättas snarast och intervjuer kommer hållas löpande!
Vid frågor gällande tjänsten vänligen kontakta kundansvarig camilla.lindh@godassistans.se
Du (enligt God Assistans policy kräver vi belastningsutdraget för arbete på HVB-hem då den visar mer information än LSS) från polisens hemsida, blankett finner du här: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/hvb-hem/
Beställ gärna registerutdraget redan nu då det tar upp till 14 dagar att få utdraget.
God Assistans bedriver personlig assistans för kunder över hela Sverige. Vi är ett företag med stort hjärta och hög kompetens som brinner för det vi gör och har lång erfarenhet inom assistans. Att värna om våra medarbetare och förenkla tillvaron för våra kunder är kärnan i vår verksamhet som kännetecknas av personligt bemötande, hög tillgänglighet och snabb service. Läs gärna mer om oss på vår hemsida: www.godassistans.se
Sista dag att ansöka är 2026-05-17
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare God Assistans i Mitt AB
(org.nr 556883-2538)
Gustav III:s Boulevard 42
)
169 74 SOLNA Arbetsplats
God Assistans i Sverige AB Jobbnummer
9895727