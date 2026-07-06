Personlig assistent sökes i Malmö - Deltid med möjlighet till fler timmar
Assistansfriheten 1 AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Malmö Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Malmö
2026-07-06
, Burlöv
, Lomma
, Staffanstorp
, Vellinge
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, Staffanstorp
, Borlänge
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Vi söker nu en personlig assistent till vår brukare i Malmö. Tjänsten är på deltid, minst 50 %, och det finns möjlighet att arbeta extra timmar vid behov.
Som personlig assistent hjälper du brukaren i vardagen utifrån dennes individuella behov. Arbetsuppgifterna omfattar bland annat personlig omvårdnad och hygien, förflyttningar, stöd vid måltider, hushållssysslor samt att följa med på aktiviteter och olika ärenden.
Arbetet kräver att du är ansvarstagande, lyhörd och har ett professionellt bemötande. Du kommer att arbeta nära brukaren och bidra till en trygg, säker och meningsfull vardag.
Eftersom arbetet innebär förflyttningar av brukaren är det viktigt att du har god fysik och kan utföra arbetsuppgifterna på ett säkert och ergonomiskt sätt.
Vi söker dig som är kvinna, 30 år eller äldre, och som är bosatt i Malmö eller Lund. Du behärskar svenska väl i både tal och skrift, har B-körkort och erfarenhet av att arbeta som personlig assistent. Erfarenhet inom vård och omsorg är meriterande. Du är flexibel, ansvarsfull och har ett genuint intresse av att arbeta med människor. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet, ett professionellt bemötande och rätt inställning.
Mer information om tjänsten lämnas i samband med en intervju. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-23
E-post: Abbe06@live.com Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Personlig assistent 50 % Malmö". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Assistansfriheten 1 AB
(org.nr 559434-8806)
213 65 MALMÖ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9994674