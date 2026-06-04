Personlig assistent sökes i central Bålsta, vaken natt 75%
Aberia Personlig Assistans AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Håbo Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Håbo
2026-06-04
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Om dig
Vi söker dig som är en lugn, trygg och inkännande person med förmåga att skapa struktur och förutsägbarhet i vardagen. Du har ett respektfullt bemötande och kan möta människor med tålamod, förståelse och lyhördhet.
Du behöver ha god förståelse för psykisk ohälsa och känna dig trygg i att möta personer som periodvis kan uppleva oro, ångest, nedstämdhet eller svårigheter att hantera stress och förändringar. Du har förmåga att behålla lugnet även när känslor eller situationer blir utmanande och arbetar på ett sätt som främjar trygghet och delaktighet.
Erfarenhet av lågaffektivt bemötande, psykiatri eller personlig assistans är meriterande.
För att kommunikationen ska fungera väl behöver du tala och förstå svenska obehindrat. I hemmet finns flera katter, så du behöver vara bekväm med djur och inte vara allergisk.
Om uppdraget
Du kommer att arbeta hos en kvinna i 50-årsåldern som har ett stort intresse för sina katter och uppskattar lugn, trygghet och kontinuitet i vardagen.
Kvinnan är rullstolsburen och har behov av stöd i flera delar av det dagliga livet. Arbetsuppgifterna omfattar bland annat:
Förflyttningar och fysisk handräckning
Personlig omvårdnad och hygien
Stöd vid måltider och hushållssysslor
Följa med på aktiviteter och ärenden
Praktiskt stöd i hemmet
Motiverande och trygghetsskapande stöd i vardagen
Utöver de fysiska stödbehoven finns psykisk ohälsa som påverkar vardagen. Detta innebär att du som assistent behöver kunna bidra med struktur, lugn och trygghet samt hjälpa till att minska stress och skapa förutsättningar för en fungerande vardag. Vissa dagar kan behovet av emotionellt stöd och närvaro vara större än andra.
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet, förmågan att skapa förtroende samt att kunna arbeta långsiktigt och relationsskapande.
Arbetsplats
Centrala Bålsta
Omfattning
Ca 50-75 %
Arbetstider
Vaken natt i kombination med vissa kvällspass
Exempel på arbetspass:
21.00–10.00
15:00-22:00
Vi erbjuder
Ett meningsfullt arbete där du får möjlighet att göra verklig skillnad i en annan människas vardag. Du blir en viktig del av att skapa trygghet, självständighet och livskvalitet.
🌱 För att trivas hos oss
För att trivas och växa i rollen som personlig assistent behöver du ha en välgrundad människosyn där alla människors lika värde är en självklarhet.
Du har mod, engagemang och en vilja att göra skillnad för någon annan.
God självkännedom, lyhördhet och flexibilitet är också viktiga egenskaper.
OM ABERIA
Vi är arbetsgivaren som är små nog att vara nära – och stora nog att göra skillnad.
Hos oss får du en närvarande chef, stöd i ditt dagliga arbete, handledning, friskvård, kollektivavtal och en mängd utbildningsmöjligheter.
Våra kunder finns i hela Sverige – barn, unga, vuxna, familjer och kommuner.
Aberia är en del av NHC Group, en nordisk koncern med bred kompetens inom LSS, personlig assistans, förskolor och äldreomsorg.
Välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-22 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivare Aberia Personlig Assistans AB
(org.nr 556625-6946)
102 28 STOCKHOLM Kontakt
Kontakt
Alexander Silow alexander.silow@aberia.se 0708704981 Jobbnummer
9946864