Personlig assistent sökes i Bullmark till 16-årig tjej mån-tors (70%)
God Assistans i Mitt AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Umeå Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Umeå
2025-11-04
, Vännäs
, Nordmaling
, Vindeln
, Robertsfors
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos God Assistans i Mitt AB i Umeå
, Vännäs
, Robertsfors
, Skellefteå
, Lycksele
eller i hela Sverige
God Assistans bedriver personlig assistans för kunder över hela Sverige. Vi är ett företag med stort hjärta och hög kompetens som brinner för det vi gör och har lång erfarenhet inom assistans. Att värna om våra medarbetare och förenkla tillvaron för våra kunder är kärnan i vår verksamhet som kännetecknas av personligt bemötande, hög tillgänglighet och snabb service. Läs gärna mer om oss på vår hemsida: www.godassistans.se
Vi söker dig som vill arbeta som personlig assistent eftermiddag/kväll åt en snart 18-årig tjej som bor med sin familj utanför Umeå.
Flickan föddes med en hjärnmissbildning som gör att hon behöver hjälp med allt i sin vardag. Hon har en knapp på magen så all matning sker via knappen. Hon sitter i rullstol och i hemmet finns lyft som används vid förflyttningar. Flickan tycker om att lyssna på musik , använda sin IPad , massage och gå ut på promenader när vädret tillåter.
Vi söker enbart rökfria till tjänsten. Hundar (allergivänliga) finns i hemmet. Du som söker tjänsten behöver inte ha jobbat som personlig assistent tidigare utan stor vikt läggs på personlig lämplighet och känsla. Vi ser gärna att du är en person med fart och fläkt och att du kan ta egna initiativ.
Tjänsten kräver körkort o tillgång till bil då arbetet utförs i hemmet, ca 30 km utanför Umeå.
Kollektivtrafik fungerar ej i kombination med arbetstiderna.
Arbetstiderna är för närvarande förlagda till:
Måndag-torsdag 14.30-21.30
Lön enligt överenskommelse.
Övrigt: God assistans månar om sina assistenter, har kollektivavtal och erbjuder friskvårdsbidrag på upp till 4000:- /år.
För att styrka din rätt att arbeta i Sverige behöver du kunna uppvisa svenskt pass/personbevis, uppehållskort (EU) eller uppehålls- och arbetstillstånd/LMA-kort (utanför EU). Ersättning
Fast månads- vecko- eller timlön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-04 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare God Assistans i Mitt AB
(org.nr 556883-2538) Arbetsplats
God Assistans Jobbnummer
9588172