Personlig assistent sökes hos ung kille i Skara
Kura Omsorg i Sverige AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Skara
2025-08-07
På Kura Omsorg arbetar vi tillsammans för alla människors rätt till att leva livet fullt ut. Nu söker vi ytterligare en kollega till vårt team, är det du?
OM TJÄNSTEN
Vi på Kura Omsorg söker nu dig som vill arbeta som personlig assistent hos vår kund i Skara. Vi erbjuder en tjänst som timvikarie, där du hoppar du in vid behov när ordinarie personal är frånvarande, vilket innebär att du behöver vara flexibel och kunna arbeta med kort varsel. Det här är ett perfekt extrajobb för dig som studerar eller har ett annat arbete vid sidan av!
Under både vardagar och helger är arbetstiderna förlagda enligt följande:
Kl. 08:00-20:00
Kl. 20:00-08:00 (vaken natt)
OM KUNDEN
Vår kund är en kille i 20-årsåldern som lever med Duchennes muskeldystrofi, autism och utvecklingsförsening. Han använder olika hjälpmedel för att underlätta sin vardag, bland annat andningsmask, duschstol, elrullstol och hostmaskin. I hemmet finns även en taklyft för att underlätta vid förflyttningar. Som personlig assistent kommer dina arbetsuppgifter bland annat att innefatta:
Stöd i dagliga rutiner, såsom hushållsarbete
Hjälp vid personlig hygien och av- och påklädning
Assistera vid aktiviteter och fritidsintressen
Kunden bor i en egen lägenhet nära sina anhöriga, och det finns en allergivänlig hund som vistas i närheten. På fritiden uppskattar han att spela datorspel och att titta på serier. Han har även en egen bil och önskar ibland åka iväg på olika aktiviteter.
ÄR DU DEN VI SÖKER?
Vi söker dig som kan skapa en trygg och positiv miljö för vår kund och som aktivt stöttar honom i hans vardagliga rutiner och intressen. Du är ansvarstagande och initiativrik, och vi ser gärna att du har ett engagemang för att hitta på aktiviteter som kan förgylla kundens dagar. Din roll kommer att vara viktig för att skapa en meningsfull och aktiv tillvaro för kunden. Din personlighet och lämplighet för rollen kommer att vara avgörande under rekryteringsprocessen.
KRAV
Körkort och tillgång till bil för att ta sig till arbetsplatsen
Flytande kunskaper i svenska, både i tal och skrift
Omfattning: Timvikariat Tillträde: Omgående Lön: Vi tillämpar individuell lönesättning. Övriga ersättningar i enlighet med kollektivavtal.
Din ansökan kommer att läsas av medarbetare på Kura Omsorg, kund och anhörig. Urvalet sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdagen. Varmt välkommen med din ansökan!
För anställning hos oss på Kura Omsorg behöver du ha ett BankID och godkänner att använda ditt BankID i tjänsten. En förutsättning för att påbörja en anställning hos oss är att du som söker kan uppvisa giltig ID-handling och lämna in personbevis samt eventuella dokument som styrker rätten till arbete i Sverige. Personbevis kan du enkelt ladda ned på Skatteverkets hemsida. För att kunna jobba som personlig assistent behöver du vara minst 18 år.
Om du vill arbeta med barn och unga under 18 år måste du uppvisa utdrag ur brottsregistret. Det är viktigt att du redan nu beställer ett utdrag från Polisen, då deras handläggningstid kan variera. Du beställer enkelt med BankID via denna länk: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/barn-med-funktionsnedsattning/blanketter---barn-med-funktionsnedsattning/
ATT ARBETA PÅ KURA OMSORG
Som anställd personlig assistent hos oss omfattas du av kollektivavtal samt avtalspension. Du är försäkrad på och till/från arbetet om något oförutsett skulle inträffa. Vi erbjuder friskvårdsbidrag till alla våra anställda. Dessutom anordnar vi aktiviteter som riktar sig både till dig som anställd och till kunden du arbetar med. Vi är måna om att du som medarbetare ska trivas hos oss!
DELA KANDIDATER MELLAN BOLAGEN
Din ansökan kan komma att delas med våra systerbolag om din profil matchar en annan tjänst inom Team Olivia. Du ger ditt medgivande i ansökan.
FÖR DIG MED ANSTÄLLNINGSSTÖD
Om du som söker har rätt till någon form av anställningsstöd tar vi som arbetsgivare på Kura Omsorg även detta i beaktning vid en eventuell anställning. Det är frivilligt att ange denna information i din ansökan, alternativt kan du även meddela detta vid en eventuell intervju. Ersättning
