Personlig assistent sökes hos tjej i Örnsköldsvik
Kura Omsorg i Sverige AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Örnsköldsvik Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Örnsköldsvik
2026-03-11
, Nordmaling
, Kramfors
, Bjurholm
, Sollefteå
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Kura Omsorg i Sverige AB i Örnsköldsvik
, Kramfors
, Sollefteå
, Vännäs
, Mark
eller i hela Sverige
På Kura Omsorg arbetar vi tillsammans för alla människors rätt till att leva livet fullt ut. Nu söker vi ytterligare en kollega till vårt team, är det du?
OM TJÄNSTEN
Vi på Kura Omsorg söker dig som vill arbeta som personlig assistent hos levnadsglad 20-årig tjej i Örnsköldsvik. Vi erbjuder en tjänst på ca 25% förlagt på helger.
Arbetstiderna är förlagda enligt följande:
Kl. 22:00 - 07:00 vaken natt söndag - måndag
Kl. 09:00 - 22:00 lördag
Kl. 09:00 - 15:00 söndag
Tillträde sker enligt överenskommelse där vi gärna ser att du kan påbörja introduktion omgående.
OM KUNDEN
Kunden är en en positiv och sprallig tjej i 20-årsåldern. Hon bor i en egen lägenhet strax utanför centrala Örnsköldsvik. Som personlig assistent hjälper du henne med kommunikation, förflyttningar, personlig hygien, på- och avklädning, hushållssysslor och finns behjälplig på aktiviteter, exempelvis vid bad. Under dagtid är kunden på daglig verksamhet och på fritiden uppskattar hon att gå på konserter och roliga evenemang men hon tycker lika mycket att ta det lugnt hemma.
ÄR DU DEN VI SÖKER?
Vår kund söker dig som är ansvarsfull,varm, omtänksam och har ett positivt synsätt. Vidare söker vi dig som är lyhörd när det kommer till att lyssna, kommunicera och känna av kundens signaler och önskemål. Erfarenhet inom området är inte det viktigaste, vi utgår främst i från personkemi och personlig lämplighet för uppdraget. Utifrån kundens önskemål ser vi positivt på kvinnliga sökanden.
KRAV
Ej allergisk mot pälsdjur
MERITER
Simkunnig och tål klorerat vatten
Körkort & tillgång till bil
Sysselsättningsgrad: Ca 25%
Antal tjänster: 1
Lön: Vi tillämpar individuell lönesättning. Övriga ersättningar i enlighet med kollektivavtal.
Din ansökan kommer att läsas av medarbetare på Kura Omsorg, kund och anhörig. Urvalet sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdagen. Varmt välkommen med din ansökan!
För anställning hos oss på Kura Omsorg behöver du ha ett BankID och godkänner att använda ditt BankID i tjänsten. En förutsättning för att påbörja en anställning hos oss är att du som söker kan uppvisa giltig ID-handling och lämna in personbevis samt eventuella dokument som styrker rätten till arbete i Sverige. Personbevis kan du enkelt ladda ned på Skatteverkets hemsida. På grund av att tjänsten kan omfatta ensamarbete, nattarbete och arbetsuppgifter som enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS 2012:3) inte får utföras av minderåriga, måste du ha fyllt 18 år för att arbeta som personlig assistent.
Om du ska arbeta med barn och unga under 18 år krävs att du uppvisar utdrag ur belastningsregistret. Från och med den 1 mars 2026 gäller nya bestämmelser som innebär att registerkontrollen omfattar både utdrag ur belastningsregistret och utdrag ur misstankeregistret. Utdraget beställs av via Polismyndighetens e-tjänst. Observera att handläggningstiden kan variera, varför beställning bör göras i god tid.
Utdragen kan beställas med BankID via följande länk: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/barn-med-funktionsnedsattning/
Vi rekommenderar att du säkerställer att du har aktuella utdrag i enlighet med gällande lagstiftning och de nya regler som trädde i kraft den 1 mars 2026.
ATT ARBETA PÅ KURA OMSORG
Som anställd personlig assistent hos oss omfattas du av kollektivavtal samt avtalspension. Du är försäkrad på och till/från arbetet om något oförutsett skulle inträffa. Vi erbjuder friskvårdsbidrag till alla våra anställda. Dessutom anordnar vi aktiviteter som riktar sig både till dig som anställd och till kunden du arbetar med. Vi är måna om att du som medarbetare ska trivas hos oss!
DELA KANDIDATER MELLAN BOLAGEN
Din ansökan kan komma att delas med våra systerbolag om din profil matchar en annan tjänst inom Team Olivia. Du ger ditt medgivande i ansökan.
FÖR DIG MED ANSTÄLLNINGSSTÖD
Om du som söker har rätt till någon form av anställningsstöd tar vi som arbetsgivare på Kura Omsorg även detta i beaktning vid en eventuell anställning. Det är frivilligt att ange denna information i din ansökan, alternativt kan du även meddela detta vid en eventuell intervju. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-05 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7082792-1886469". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Kura Omsorg i Sverige AB
(org.nr 556733-7364), https://kuraomsorg.teamtailor.com
Lasarettsgatan 26 (visa karta
)
891 32 ÖRNSKÖLDSVIK Arbetsplats
Kura Omsorg Jobbnummer
9790533