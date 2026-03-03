Personlig assistent sökes hos man i Kumla, vikariat 55%

Humana AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Kumla
2026-03-03


Vill du arbeta som personlig assistent och sätta guldkant på människors tillvaro? I rollen kommer du göra skillnad i människors liv och tillsammans med oss arbeta efter vår vision - Alla har rätt till ett bra liv.
Personlig assistans är en insats enligt LSS (Lagen om stöd och Service till vissa funktionshindrade). Som personlig assistent ger du individuellt stöd och omvårdnad till personer som beviljats personlig assistans för att de behöver hjälp med ett eller flera grundläggande behov. Varje kund är unik och dina arbetsuppgifter varierar utifrån kundens behov. Du värnar om kundens självbestämmande och integritet, och bidrar till att vardagen fungerar smidigt.

Publiceringsdatum
2026-03-03

Om tjänsten
Rollen som personlig assistent ställer höga krav på förmågan att skapa goda relationer. Vi söker därför dig som är lyhörd, engagerad och ansvarstagande. Det är även viktigt att du kan ta egna initiativ och se vad som behöver göras.
Vår kund är en man i 30-års åldern som bor i Kumla och har omfattande vårdbehov bland annat på grund av sin epilepsi. Han har ett stort sportintresse och kollar gärna på sport, umgås med vänner och tycker om att åka ut på utflykter. Som personlig assistent hos honom kommer du följa med både till daglig verksamhet och till badhuset.
Vi söker nu dig som stämmer in på följande:

har goda kunskaper i svenska

har god fysik

kan följa med kund till badhuset

Det är även meriterande om du:

har erfarenhet av personlig assistans eller likvärdigt arbete

har erfarenhet av epilepsi

har erfarenhet av sond

har erfarenhet av att kommunicera med hjälp av bliss eller liknande

delar kundens intressen

Stor vikt kommer att läggas kring personlig lämplighet.
Arbetstid, tjänstgöringsgrad och lön:
Tjänst 1: Aktuell anställningsform är ett tidsbegränsat vikariat som börjar omgående till och med 2026-12-31 med en tjänstgöringsgrad på cirka 55%. Passen kan vara både under vardagar och helger. Arbetstiderna är förlagda antingen mellan kl. 12-22:00 eller kl. 15-22:00.
Tjänst 2: Aktuell anställningsform är "timanställning" vilket innebär arbete vid behov.
Fast timlön enligt överenskommelse och övriga ersättningar sker enligt kollektivavtal.
Tillträde ser vi gärna sker omgående eller så snart som möjligt.
Att vara anställd på Humana
En förutsättning för att påbörja en anställning hos oss på Humana är att du som söker kan uppvisa giltig ID-handling och eventuella dokument som styrker rätten till arbete inom Sverige. För att kunna jobba som personlig assistent måste du vara minst 18 år.
Vad händer nu? Vi ser gärna att du ansöker snarast då vi går igenom urvalet löpande och kan komma att tillsätta tjänsten innan sista ansökningsdagen. Vi tar endast emot ansökningar via vårt rekryteringssystem i enlighet med GDPR.
Till dig som arbetar inom rekrytering- och bemanningsföretag samt med annonsförsäljning så undanber vi oss erbjudanden om annonserings- och rekryteringstjänster i samband med den här annonsen.
Välkommen med din ansökan!
Vill du veta mer om rekryteringsprocessen är du varmt välkommen att kontakta rekryteringsansvarig:
Elin Hjerén elin.hjeren@humana.se

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-24
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7320304-1870671".

Arbetsgivare
Humana AB (org.nr 556760-8475), https://jobb.humana.se
Fabriksgatan 22 (visa karta)
702 23  ÖREBRO

Arbetsplats
Humana

Kontakt
Elin Hjerén
elin.hjeren@humana.se

Jobbnummer
9773898

