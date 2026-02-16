Personlig assistent sökes för vaken natt, Upplands-Bro ca 50%
2026-02-16
Vi söker nu en pålitlig och lugn personlig assistent som vill arbeta vaken natt hos en av våra härliga kunder.
Arbetet passar dig som trivs i ditt eget sällskap, har ett stort hjärta och kan ta ansvar när andra sover.
Arbetstid
• Vaken natt, enligt fast schema som vi kommer överens om
• Möjlighet till extra pass vid behov
• Möjlighet att arbete fler pass under skollov samt följa med på sommarkollo och andra roliga aktiviteter
Om uppdraget
Du arbetar nära vår kund som är en fantastisk tjej i tonåren, hon bor tillsammans med sin familj i Kungsängen.
Dina arbetsuppgifter består tex av:
• Övervakning, tillsyn och skapa 100 % trygghet för kunden under natten
• Hjälp vid förflyttningar och lägesändringar
• Aktiva insatser vid behov
• Aktuell anställningsform är "så länge assistansuppdraget varar"
• Vi ser samarbetet som långsiktigt och satsar på dig som nyanställd
Vem söker vi?
Vi söker dig som:
• Är trygg, ansvarstagande och lyhörd
• Är både nyfiken och ödmjuk inför att arbeta i någons hem
• Trivs med att arbeta på natten
• Tycker om att ingå i ett flexibelt gäng med mycket laganda och teamwork
• Erfarenhet av personlig assistans eller vård/omsorg är meriterande, men inte ett krav. Det viktigaste är du som person!
Introduktion sker i lugn och ro i hemmet tillsammans med erfaren assistent.
Tillträde: enligt överenskommelse, intervjuer sker löpande.
Om God Assistans:
God Assistans bedriver personlig assistans för kunder över hela Sverige. Vi är ett företag med stort hjärta och hög kompetens som brinner för det vi gör och har lång erfarenhet inom assistans. Att värna om våra medarbetare och förenkla tillvaron för våra kunder är kärnan i vår verksamhet som kännetecknas av personligt bemötande, hög tillgänglighet och snabb service. God Assistans månar om sina assistenter, har kollektivavtal och erbjuder friskvårdsbidrag på upp till 4000 kr per år. Läs gärna mer om oss på vår hemsida: www.godassistans.se
Du beställer själv registerutdrag på nätet. Följ länken nedan.https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/barn-med-funktionsnedsattning/
För att styrka din rätt att arbeta i Sverige behöver du kunna uppvisa svenskt pass/personbevis, uppehållskort (EU) eller uppehålls- och arbetstillstånd/LMA-kort (utanför EU).
