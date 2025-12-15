Personlig assistent sökes för omgående arbete hos man i Lund
2025-12-15
Sök världens viktigaste jobb!
Vi söker assistenter till en positiv och aktiv manlig kund boende i Lund, Det är en pågående uppstart av ett nytt assistansuppdrag.
Kunden är i medelåldern och arbetar mestadels hemifrån i eget företag. Kunden har en muskelsjukdom och har behov av stöd med bl.a. personlig hygien och skötsel av hemmet. Matlagning och kost är viktigt för kunden, så det är en fördel om du som assistent delar intresset. Även resor, design och arkitektur är områden som ligger kunden varmt om hjärtat.
Arbetstiderna varierar under dag och kvällstid, ej natt, arbetspassen varierar mellan 3-8 timmar. Kunden har assistans alla dagar i veckan.
Tjänsterna hos kunden varierar mellan 20-80%. Du som assistent har viss möjlighet att vara med och önska arbetstider, då det är en uppstart.
Det är en fördel om du tidigare har arbetat som personlig assistent eller inom liknande yrke.
Önskemål från kunden är att du är icke-rökare.
Löpande urval sker. Varmt välkommen med din ansökan!
Inför anställning kan arbetsgivaren komma att göra en bakgrundskontroll.
Företagsinformation
Ekens Assistans är en assistansanordnare med fokus på kvalité.
Utöver personlig assistans utför vi även ledsagning och avlösning på uppdrag av kunder boende i Lunds kommun.
Närhet, Medbestämmande och Integritet är nyckelord i vår verksamhet. Vår utgångspunkt är att alla människor har rätt att leva ett självständigt liv utifrån sina förutsättningar för att få största möjliga frihet och glädje i livet. Som anställd hos Ekens Assistans omfattas du av Almega/Vårdföretagarnas kollektivavtal med avtalad tjänstepension, utbildning och friskvård.
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Ekens Assistans AB
(org.nr 556757-7431), https://ekens.tidvis.se/lediga_tjanster
244 65 KÄVLINGE Kontakt
Uppdragschef
Lena Bergström lena@ekensassistans.se 046-730093 Jobbnummer
9645705