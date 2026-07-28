Personlig assistent sökes! En viktig del av min vardag
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2026-07-28
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Personlig assistent sökes! En viktig del av min vardag. (Stockholm, Söderort)
Jag söker dig som vill ha ett arbete som betyder något på riktigt.
Inte bara ett jobb du går till, utan ett samarbete där din närvaro, ditt lugn och din personlighet gör skillnad varje dag.
Jag har muskelsvaghet och behöver praktisk assistans i min vardag. Däremot är jag självständig i mina tankar, beslut och vilja.
Det är viktigt att du förstår att vi arbetar tillsammans – du utför det praktiska, jag styr mitt liv.
Arbetet innebär bland annat:
Personlig omvårdnad
Förflyttningar
Vardagliga sysslor i hemmet
Att vara med i det som händer i mitt liv
Du behöver inte ha erfarenhet sedan tidigare. Det går att lära sig rutiner. Det som inte går att lära ut lika enkelt är rätt inställning.
Jag söker dig som:
Är lugn och trygg i dig själv
Har tålamod och är uppmärksam
Kan vara flexibel när det behövs
Är fysiskt frisk och orkar med ett aktivt arbete
Förstår värdet av respekt och integritet
Det här är ett nära arbete. Personkemin är viktig. Vi kommer spendera många timmar tillsammans, därför söker jag någon som är varm, stabil och professionell och som förstår balansen mellan att vara personlig men inte privat.
Körkort är en fördel, men inget krav.
Arbetstider
Vissa vardagar kl. 08.00–16.00
Varannan helg
Det är också viktigt att du kan vara flexibel och ställa upp när det behövs, eftersom livet inte alltid går att planera i detalj.
Tjänsten är ledig från september, men det finns ett mindre behov innan dess under sommaren. Så introduktion och möjlighet till att börja jobba lite smått finns redan i sommar. Då får vi också en möjlighet att lära känna varandra.
Jag erbjuder en trygg arbetsplats, introduktion och ett arbete där du faktiskt märker att du gör skillnad.
Känner du att det här skulle passa dig? Skicka en kort presentation om vem du är och varför just du skulle passa i rollen till suzan.assistans@gmail.com
Vi på Fri Assistans administrerar personlig assistans för assistansberättigade i Stockholms län. Vi är måna om att erbjuda hög service till både kunder och anställda eftersom vi vet att bra personliga assistenter är en förutsättning för bra personlig assistans. Därför vill vi vara en riktigt bra arbetsgivare och arbeta för goda relationer med varje medarbetare.
Vi är anslutna till Fremia och följer deras kollektivavtal, det ger dig som anställd trygga och tydliga anställningsvillkor. Utöver det erbjuder vi friskvårdsbidrag, smidig tidrapportering, tillgänglighet dygnet runt samt fortbildning i rollen som personlig assistent. Vi vill att du ska trivas och stanna hos oss! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-11 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Fri Assistans Sthlm AB
(org.nr 556992-8228)
Västgötagränd 5 (visa karta
)
118 28 STOCKHOLM Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Fri Assistans Sthlm AB Kontakt
Suzan Mostofi suzan.assistans@gmail.com Jobbnummer
10014279