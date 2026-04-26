Personlig assistent sökes dag, natt och extra vid behov (#jobbjustnu)
Jag söker nu en kvinnlig personlig assistent som kan arbeta varierande dag- och nattpass (vaken natt), antingen heltid eller deltid. Jag söker även dig som vill hoppa in extra vid behov.
Tjänsten passar bra för dig som studerar, driver eget eller redan arbetar deltid. Speciellt lämpligt för dig som bor på Mälaröarna.
Tillträde från 1 juni, med introduktion innan.
Arbetet är förlagt både dagtid och vaken natt.
Viktiga krav:
• Endast kvinnliga sökande
• Rökfri
• Ej allergiskt mot hundar
• Körkort är starkt meriterande
• Minst 18 år
• Mycket bra svenska i tal och skrift
Om mig
Jag är en kvinna med MS och använder elrullstol (Permobil), då jag är förlamad från axlarna och nedåt. Jag behöver hjälp med allt i min vardag, dygnet runt, men har full kognitiv förmåga och kommunicerar obehindrat.
Jag lever ett aktivt liv och uppskattar:
• Trädgård och natur
• Matlagning och bakning
• Kreativa projekt och sömnad
Jag går oftast ut varje dag tillsammans med vår hund och för att sköta om trädgården, men gör även utflykter med min handikappanpassade bil.
Tillsammans med min man och hund (Flatcoated Retriever) bor jag i villa på Ekerö, ca 20 min från Brommaplan.
Sommarperiod
I juli och augusti vistas jag på vårt vackra sommarställe på en ö i Oxelösunds skärgård tillsammans med man, barn och barnbarn.
• Nattassistenter jobbar 2-4 nätter i rad
• Dagassistenter jobbar ofta 3 dagar i rad
• Kost och logi samt reseersättning ingår vid övernattningDina arbetsuppgifter
Som personlig assistent hjälper du mig i min vardag, bland annat med:
• Personlig hygien, toalettbesök och påklädning
• Matlagning och måltider
• Hushållssysslor
• Fritidsaktiviteter
• Körning av min bil
Nattetid är du vaken och finns tillgänglig vid behov.
Vem är du?
Du är:
• Positiv, flexibel och ansvarstagande
• Praktisk och effektiv
• Gillar att vara aktiv och utomhus
• Lyhörd och lätt att samarbeta med
Erfarenhet är meriterande men inget krav - personkemi är avgörande.
Anställning
• Timanställning i eget, välskött företag
• Lön enligt överenskommelse
• OB-tillägg och förmåner enligt kollektivavtal
• Alla hjälpmedel finns (inga tunga lyft)Så ansöker du
Skicka din ansökan till: anja.lenarth@gmail.com
Bifoga:
• CV
• Personligt brev
• Gärna foto
• Ange om du har körkort
Intervjuer sker löpande (första steget via videomöte).Kontaktuppgifter för detta jobb
Anja Lenarth anja.lenarth@gmail.com
073-331 27 16
Sista dag att ansöka är 2026-05-26
E-post: anja.lenarth@gmail.com
