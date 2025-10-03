Personlig assistent sökes åt ett busfrö Bullmark! Tillsvidareanställning c
God Assistans i Mitt AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Umeå Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Umeå
2025-10-03
, Vännäs
, Nordmaling
, Vindeln
, Robertsfors
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos God Assistans i Mitt AB i Umeå
, Vännäs
, Robertsfors
, Skellefteå
, Lycksele
eller i hela Sverige
.
God Assistans bedriver personlig assistans för kunder över hela Sverige. Vi är ett företag med stort hjärta och hög kompetens som brinner för det vi gör och har lång erfarenhet inom assistans. Att värna om våra medarbetare och förenkla tillvaron för våra kunder är kärnan i vår verksamhet som kännetecknas av personligt bemötande, hög tillgänglighet och snabb service. Läs gärna mer om oss på vår hemsida: www.godassistans.se
Vi söker dig som vill arbeta som personlig assistent till ett busfrö i Bullmark - tillsvidareanställning på ca 72% med god chans att arbeta upp din tid.
Du som söker bör vara engagerad, lugn, omtänksam och med ett eget driv. Vi önskar önskar att du har ett stort intresse till samarbete med kollegor, att arbeta med dagliga rutiner och vill göra skillnad för andra personer. Om du har erfarenhet av vård/omsorg eller har en vårdutbildning så är det en merit, men absolut inget krav.
Du kommer att få arbeta med en härlig tonårspojke som bor med sina familj. Arbetsplatsen ligger på en fin gård med möjlighet till många aktiviteter både inomhus och utomhus.
Arbetsplatsen ligger 20 min med bil från Umeå.
Bil och körkort är därför ett krav eftersom kollektivtrafiken inte fungerar med arbetstiderna.
I arbetet ingår förflyttningar, medicin, måltider och hygien samt andra rutiner som är enligt dagsschema och veckoschema. Hemma är det lek och bus både inne och ute. Några dagar i veckan är du också i skolan med honom.
Det är viktigt att du pratar bra svenska och att du kan läsa och förstå instruktioner i skrift.
Vi önskar att du är rökfri och inte har något emot pälsdjur.
Arbetstider :
Schemat innefattar dag, kväll och helg.
Intervjuer sker löpande, så skicka in ditt CV och personliga brev idag - vi ser fram emot din ansökan!
Vi kommer vilja se kopia på pass (SV) eller uppehållskort (EU) eller uppehålls-och arbetstillstånd/LMA-kort (utanför EU)
Enligt lagen om registerkontroll ska den som arbetar med minderåriga uppvisa ett utdrag ur polisens brotts- och misstankeregister innan anställning. Du beställer själv registerutdraget (enligt God Assistans policy kräver vi belastningsutdraget för arbete på HVB-hem då den visar mer information än LSS) från polisens hemsida, blankett finner du här: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/hvb-hem/ Ersättning
Fast månads- vecko- eller timlön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-01 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare God Assistans i Mitt AB
(org.nr 556883-2538) Arbetsplats
God Assistans Jobbnummer
9538486