Personlig assistent sökes (20%) samt vikarie - assistans och rehab
Saand Assistans AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Södertälje
2026-04-16
Om jobbet: Du möter en 31-årig tjej som rehabiliterar efter en stroke. Om du är nyfiken, spana gärna in @jaconellivictoria på Instagram!
Vi söker dig som vill bli en del i vårt team och jobba med oss mot uppsatta mål.
Du delar synen om att varje moment under vardagen är ett träningstillfälle och du vill vara en stöttande del i det. Du har tålamod, en positiv inställning och du söker ett aktivt och meningsfullt extrajobb.
Innan du påbörjar tjänsten kommer du att få en grundlig introduktion där du lär dig allt du behöver kunna.
Tjänsten innefattar både dag varannan helg kl 8:00- 17:00, men vi ser även gärna att du har möjlighet att hoppa in som vikarie vid behov!
Lite info:
* Vi söker dig som är tjej, 20 - 45 år.
* Du behöver ha körkort och tillgång till bil då jag bor ca 20 minuters bilfärd utanför Trosa.
* Vi tillämpar individuell lönesättning + Ob-tillägg enligt kollektivavtal.
* Det är bra om du tycker om hundar då vi har fyrbenta vänner i familjen.
• Du behöver vara skadefri och i fysiskt god form.
OBS!! Din ansökan blir ogiltig om det ej finns ett personligt brev bifogat.
En förutsättning för att påbörja en anställning hos oss på SAAND Assistans är att du som söker kan uppvisa giltig ID-handling och eventuella dokument som styrker rätten till arbete inom Sverige. För att kunna jobba som personlig assistent måste du vara minst 18 år.
Utifrån lagstiftning krävs att vi som arbetsgivare begär ett registerutdrag från alla anställda som ska arbeta som personlig assistent åt ett barn under 18 år. För att trygga våra uppdragsgivare på SAAND Assistans inhämtar vi utdrag ifrån belastningsregister på samtliga vi anställer. Därav behöver du uppvisa ett utdrag ur polisens belastningsregister inför en eventuell anställning.
Vi ser gärna att du ansöker snarast då vi går igenom urvalet löpande och kan komma att tillsätta tjänsten innan sista ansökningsdagen. Vi tar endast emot ansökningar via vårt rekryteringssystem i enlighet med GDPR.
Utdrag ur belastningsregister kommer att frågas vid intervju. Registerutdraget kan du beställa digitalt via denna länk HVB-hem, e-tjänst | Polismyndigheten Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-16
(org.nr 556995-4877), https://www.saand.se
619 80 SÖDERTÄLJE
För detta jobb krävs körkort.
9859542