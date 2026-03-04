Personlig assistent sökes - vill du arbeta nära en aktiv och social ung kvi
Brukarkooperativet JAG personlig assistans AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Stockholm
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
Jag söker dig som vill vara min nya personliga assistent! Jag är en ung kvinna som lever ett aktivt och socialt liv och behöver en assistent som är uppmärksam, trygg och snabbt ser vad situationen kräver. Du behöver vara lyhörd, tydlig i din kommunikation och prata flytande svenska.
Vem du är
- Du har erfarenhet av personlig assistans, gärna inom NPF.
- Du är rökfri.
- Du har körkort (krav för tjänsten)
- Du kan följa med på resor några gånger om året.
- Du trivs med att vara aktiv och närvarande under arbetspassen.
Om mig
Jag bor i Enskede och är engagerad i Föreningen JAG. Min vardag innehåller mycket träning, musik och tid med familj och vänner. På dagarna är jag på daglig verksamhet i Globen, och mina assistenter följer alltid med dit. Jag vet hur jag vill leva mitt liv och söker någon som hjälper mig att fortsätta göra det på mitt sätt.Publiceringsdatum2026-03-04Om tjänsten
- Ca 20 timmar per vecka i snitt
- I min assistans är det varierande arbetstider, dag, kväll och varannan helg dagtid
- Möjlighet till fler tider är meriterande
- Start enligt överenskommelse
När du skickar in din ansökan vill jag gärna ha en kort video där du berättar varför du är rätt person för jobbet.
Om rekryteringsprocessen: Vi tar löpande kontakt med intressanta kandidater och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdagen. Som en del av vår rekryteringsprocess genomför vi alltid en bakgrundskontroll via Fortcheck som skickas ut till dig som kandidat via mejl och sms. Bakgrundskontrollen sker helt på dina villkor - du utför själv kontrollen och får ta del av resultatet. Du väljer sedan huruvida du vill skicka vidare informationen till oss eller avbryta.
Om JAG som arbetsgivare: Vi har kollektivavtal med Kommunal och erbjuder alla anställda betald introduktion, fortbildning och friskvårdsbidrag. Som anställd i JAG gör du skillnad varje dag. Läs mer om oss på JAG.SE
Vi är Sveriges största privata assistansanordnare som drivs utan vinstsyfte. Assistansen är särskilt utformad för personer med flera stora funktionsnedsättningar där en är den intellektuella förmågan. Organisationen har en stark ideologisk förankring som bottnar i alla människors lika värde. Namnet JAG valdes för att symbolisera varje assistansanvändares rätt att vara huvudperson i sitt liv, oavsett funktionsnedsättning. Vi finns i hela Sverige och har systerbolag i Norge och Finland.
Välkommen till oss du också! Ersättning
Fast månads- vecko- eller timlön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-04 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Brukarkooperativet JAG Personlig Assistans AB
(org.nr 556704-9332), https://jag.se/assistans/ Arbetsplats
JAG Personlig Assistans Jobbnummer
9776880