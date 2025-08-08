Personlig assistent sökes - Varm, lyhörd och fysiskt stark kvinna till Järf
Assistans I Balans I Sverige AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Järfälla Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Järfälla
2025-08-08
, Sollentuna
, Upplands-Bro
, Danderyd
, Sundbyberg
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Assistans I Balans I Sverige AB i Järfälla
, Sollentuna
, Upplands-Bro
, Danderyd
, Sundbyberg
eller i hela Sverige
Jag är en kvinna i Järfälla som lever ett aktivt familjeliv med min familj. På grund av en fysisk funktionsnedsättning behöver jag hjälp i min vardag - med allt från personlig hygien och hushållssysslor till att komma ut på ärenden, träna i bassäng eller ibland resa. Nu söker jag ytterligare en personlig assistent till mitt lilla men engagerade team.
Vem är du?
Du är en mogen, rökfri kvinna mellan 30-55 år som är trygg i dig själv och har livserfarenhet. Du är ansvarstagande, mentalt stark, fysiskt uthållig och har en positiv inställning till både människor och utmaningar. Du gillar att hjälpa andra, har tålamod och kan sätta dina egna behov åt sidan när det krävs. Gillar du dessutom att laga mat eller styla hår är det ett extra plus!
Du behöver:
• Vara bekväm med att arbeta nära någon och kunna hjälpa till med allt i vardagen - inklusive personlig hygien.
• Tänka på att inte ha starka dofter, långa naglar och hålla god handhygien.
• Ha god fysisk förmåga, då vissa miljöer inte är helt tillgängliga och manuella förflyttningar förekommer.
• Vara van vid vatten, då jag tränar i bassäng och du ibland följer med och assisterar i vattnet (ca axelhöjd).
• Prata och förstå engelska väl - introduktionen sker på engelska.
• Ha uppehålls- och arbetstillstånd om du inte är svensk medborgare.Publiceringsdatum2025-08-08Om tjänsten
Jag söker dig som kan arbeta ungefär 20 timmar per vecka - dag, kväll, natt samt extra vid behov. Vi är ett litet team som ställer upp för varandra vid ledigheter och sjukdom.
Det är viktigt för mig med kontinuitet, så jag hoppas du ser uppdraget som långsiktigt.
Det praktiska:
Du blir anställd av Assistans i Balans, vilket innebär:
• Trygg anställning med kollektivavtal (FREMIA/KOMMUNAL)
• Stöd och handledning i arbetet
• Möjlighet till vidareutbildning
• Individuell lönesättning
Sök via länken och bifoga gärna ett foto.
Jag ser fram emot att höra från dig - hoppas vi ses! Ersättning
Fast månads- vecko- eller timlön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-07 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Assistans i Balans i Sverige AB
(org.nr 556816-7935) Arbetsplats
Assistans I Balans I Sverige AB Jobbnummer
9450262