Personlig assistent sökes - timvikarie till kvinna i central Kristianstad
Furuboda Assistans AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Kristianstad Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Kristianstad
2026-03-02
, Bromölla
, Sölvesborg
, Hässleholm
, Östra Göinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Furuboda Assistans AB i Kristianstad
, Bromölla
, Sölvesborg
, Hässleholm
, Östra Göinge
eller i hela Sverige
Om arbetsplatsen
Furuboda Assistans är en privat assistansanordnare i södra Sverige med rötter i den ideella Föreningen Furuboda. Bolaget skapades år 2005 och är ett växande företag. I dagsläget består Furuboda Assistans av ca 600 medarbetare. Vi strävar efter att vara ett föredöme inom hållbart företagande. För oss handlar hållbart företagande om att ha ett starkt kundfokus, välmående personal samt att eftersträva en låg klimat- och miljö-påverkan, samhällsengagemang och lönsamhet genomsyrar alla delar av vår verksamhet.
Om uppdraget
Nu söker vi dig som vill göra skillnad varje dag. Har du ett genuint intresse för människor och erfarenhet av att arbeta med psykisk ohälsa? Då är kanske du rätt person? Nu söker vi dig som vill arbeta som personlig assistent och stärka vårt team. Uppdraget innebär att du är med och stöttar kunden i alla vardagliga situationer, bidrar till struktur, trygghet och en meningsfull tillvaro. Meriterande är om du har utbildning inom psykiatri, socilat arbete, vård eller liknande. Har goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift. Arbetspassen varierar med både dag/kväll/helg och vaken natt. Du bör vara trygg och stabil för att klara av de utamning som arbetet medför. Det kan förekomma självskadande beteende som du som assistent bör kunna bemöta på ett lugnt, professionellt och empatiskt sätt samt god förmåga att sätta gränser. Du behöver kunna arbeta motiverande och självständigt men också arbeta i team. Vi söker timvikarie och för rätt person finns möjlighet att gå vidare till ett tidsbegränsat vikariat på ca 90% under perioden Januari-Mars. Du erbjuds introduktion med erfarna medarbetare samt handledning vid behov. Rekryteringen kommer ske löpande så vänta inte med din ansökan.
Hoppas vi ses!
Övrigt
Som anställd på Furuboda Assistans blir du erbjuden ett meningsfullt arbete med trygg anställning, friskvårdsbidrag på 2500 kronor, utbildningar och möjlighet till att utvecklas i ditt uppdrag. Vi tycker det är viktigt att medarbetare känner glädje och gemenskap på jobbet, och erbjuder därför en rad olika aktiviteter. Hos oss får du precis som våra kunder vara precis den du är. Vi har kollektivavtal och är medlemmar i IfA, Intresseföreningen för assistansberättigade, och möter deras höga kvalitetskrav som IfA-godkänd anordnare av personlig assistans. Ersättning
Individuell Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-27 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Furuboda Assistans AB
(org.nr 556682-3638) Kontakt
Johanna Halleborn johanna.halleborn@furuboda.se Jobbnummer
9771300