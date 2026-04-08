Personlig assistent sökes - till en kund med humor, värme och ett smittande
God Assistans bedriver personlig assistans för kunder över hela Sverige. Vi är ett företag med stort hjärta och hög kompetens som brinner för det vi gör och har lång erfarenhet inom assistans. Att värna om våra medarbetare och förenkla tillvaron för våra kunder är kärnan i vår verksamhet som kännetecknas av personligt bemötande, hög tillgänglighet och snabb service. Läs gärna mer om oss på vår hemsida: www.godassistans.se
Personlig assistent sökes - till en kund med humor, värme och ett smittande skratt
Vissa jobb gör du för lönen. Det här gör du för att det faktiskt betyder något - och för att arbetsdagarna bjuder på fler skratt än du tror.
Möt din blivande kund
Din kund är social, humoristisk och har nära till skratt. Hen jobbar på vardagar, umgås gärna med vänner och familj, och har en aktiv vardag fylld av livsglädje. Kommunikationen är rak och tydlig, du vet alltid var du har varandra. Kunden är delaktig i planeringen och för sin egen talan, vilket gör samarbetet naturligt och jämlikt.
Det här är ett uppdrag där du snabbt märker att du inte bara har en arbetsplats, du har en meningsfull relation.
Så ser en vanlig dag ut
Du börjar passet med att hjälpa till med morgonrutinerna. Under dagen ger du fysiskt stöd i vardagen, allt från förflyttningar och personlig omvårdnad till att hålla hemmet fint och ordnat. Du följer med till aktiviteter, fixar det som behöver fixas, och är steget före. Ibland handlar det om att vara ett tryggt stöd i stunder som känns tunga, att finnas där, lyssna och vara närvarande.
Ingen dag är exakt den andra lik, men grunden är alltid densamma: du gör skillnad genom att vara just du.
Arbetet innebärFysiskt stöd i vardagen - förflyttningar, personlig omvårdnad och praktiska moment
Att skapa och upprätthålla rutiner som ger struktur, lugn och trygghet
Att hålla hemmet trivsamt och välordnat
Att vara ett närvarande stöd - även psykiskt när det behövs
Att ta egna initiativ och se vad som behöver göras
Viktigt att veta: Arbetet innehåller lyft och fysiska moment. Du behöver vara bekväm med det och trivas i ett fysiskt aktivt jobb.
Vi söker dig somHar humor och positiv energi - och som trivs med att jobba nära en annan människa
Är trygg, ansvarsfull och lyhörd - du läser av situationer och agerar
Är praktisk och gillar ordning - du skapar struktur utan att det blir stelt
Brinner för att göra livet värdefullt för andra - och som finns där även när det är motgång
Stort plus, men inget krav:
Erfarenhet från vård, omsorg eller socialt arbete. Studerar du inom vård, omsorg, pedagogik eller socialt arbete? Din kompetens är värdefull, och det här jobbet ger dig erfarenhet du inte får i klassrummet. Perfekt att kombinera med studier.
Vi söker för
Sommarvikarier (juni-augusti) med möjlighet till fortsatt anställning
Ordinarie schema - ange önskad tjänstgöringsgrad i din ansökan
Låter det här som du?
Ansök med ditt CV och berätta kort om vem du är och varför du skulle trivas i rollen. Inget långt personligt brev behövs - vi vill veta vem du är, inte hur bra du är på att skriva ansökningar.
För att styrka din rätt att arbeta i Sverige behöver du kunna uppvisa svenskt pass/personbevis, uppehållskort (EU) eller uppehålls- och arbetstillstånd/LMA-kort (utanför EU).
Sista dag att ansöka är 2026-05-08
