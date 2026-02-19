Personlig assistent sökes - till aktiv vardag, natur och resor
Jag söker nu en personlig assistent, samt en sommarvikarie med möjlighet till förlängning, som vill arbeta nära mig i min vardag.
Jag lever ett aktivt liv och tycker mycket om att vara ute. Naturen betyder mycket för mig - jag gillar att fota fåglar, vara ute på utflykter och resa, både inom Sverige och utomlands. Vardagen kan se olika ut från dag till dag, och det är viktigt att du känner dig bekväm med variation
Om mig
Jag är en person som värdesätter tydlig kommunikation och ett respektfullt samarbete. Min dagsform kan variera, vilket gör att vardagen ibland ser olika ut. Vissa dagar behöver jag mer stöd och närvaro, andra dagar fungerar det bättre om du arbetar mer självständigt. För mig är det viktigt att vi kan ha en öppen och trygg dialog och att vi möter varandra med lugn och ömsesidig respekt
Om dig
För att vi ska fungera bra tillsammans är det viktigt att du är:
• Lugn, tålmodig och flexibel
• Har ett positivt sinne
• Kan vara självgående när det behövs
• Samtidigt kan vänta in direktiv och ta ett steg tillbaka vissa dag
Jag har tydliga rutiner och listor att följa, särskilt de dagar då min ork är lägre, så du behöver kunna arbeta självständigt utan att hela tiden få instruktioner.
Viktigt krav:
Du får inte vara rädd för hundar eller fåglar. Hundar förekommer ofta i min vardag och jag vistas mycket ute bland fåglar - detta är ett absolut krav för att arbetet ska fungera.
Anställning och villkor
• STIL Assistans AB är arbetsgivare
• Tjänsten omfattas av gällande kollektivavtal Fremia - Kommunal
• Introduktion och stöd ges
• Rekryteringen sker löpande
Känner du att detta låter som något för dig är du varmt välkommen att skicka in din ansökan.
STIL står för Stiftarna av Independent Living i Sverige.
STIL står för Stiftarna av Independent Living i Sverige.

Vi är ett ickevinstdrivande assistanskooperativ och en ideell förening av personer med normbrytande funktionalitet. I STIL är det medlemmarna som själva arbetsleder sina personliga assistenter. Vi jobbar för självbestämmande, frihet och lika möjligheter oavsett funktionsförmåga. STIL bildades 1984 och vi var med och införde personlig assistans i Sverige.
Individuell lönesättning.
