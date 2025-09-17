Personlig assistent sökes - stöd till 27-årig kvinna i Sollentuna
Vivida Assistans AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Sollentuna Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Sollentuna
2025-09-17
, Upplands Väsby
, Järfälla
, Danderyd
, Upplands-Bro
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Vivida Assistans AB i Sollentuna
, Upplands Väsby
, Järfälla
, Danderyd
, Täby
eller i hela Sverige
Vi söker en balanserad, positiv och omtänksam personlig assistent till en 27-årig kvinna i
Sollentuna (Stockholm).
Hon lever med PANS/PANDAS - en autoimmun sjukdom vilket
innebär att hon har komplexa symtom som påverkar både det fysiska och psykiska måendet,
och som kan förvärras vid infektioner. Hennes mående varierar, och vid skov behöver hon
mer stöd och närvaro i vardagen. Läs mer om PANS/PANDAS på: https://sane.nu/
Du som söker är en trygg person med tålamod, empati och ett positivt förhållningssätt -
någon som ser lösningar snarare än hinder. Du klarar att möta både lugna och mer
utmanande dagar med värme och stabilitet.
Du blir en viktig del i att skapa struktur, trygghet och livskvalitet.
Hon tycker om hästar, kläder, film och musik - särskilt Taylor Swift - och har ofta sällskap av
sin mamma, syster och lilla hund.
OM UPPDRAGET
Arbetet handlar om att finnas nära, lyssna och anpassa sig efter dagsform. Det kan
innebära:
Personlig omvårdnad och hygien
Stöd vid måltider, medicinering och vila
Hjälp att skapa rutiner och struktur
Enklare hushållssysslor
Promenader, ärenden och aktiviteter
Vara ett närvarande och inkännande sällskap
Du behöver vara rökfri, noggrann med hygien och visa hänsyn vid sjukdom, då hon är
infektionskänslig.
VI SÖKER DIG SOM:
Är kvinna i åldern 27-50 år
Är balanserad, trygg, empatisk och lösningsfokuserad
Har förståelse för varierande dagsform och skov
Har god samarbetsförmåga men kan arbeta självständigt
Talar och skriver flytande svenska
Har helst liknande intressen (t.ex. djur, natur, musik, kläder och film)
Körkort och bil är ett plus, men inget krav
Tidigare erfarenhet av personlig assistans är meriterande, men det viktigaste är att ni trivs
tillsammans. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
ARBETSTIDER
Vi söker en assistent som vill arbeta ca 50% med arbetstid belagd under under dag- och kvällstid.
Vi söker också timvikarier.
Möjlighet till större rad finns framåt.
TILLTRÄDE
Omgående.
ATT VARA ANSTÄLLD PÅ VIVIDA
Vivida står för kvalitet. Vi arbetar för att du som anställd ska må bra och känna stolthet i din yrkesroll. Som personlig assistent har du ett givande arbete där du är mycket viktig för en annan människa. Du får stöd av oss som arbetsgivare och möjlighet till personlig utveckling genom dina arbetsuppgifter och utbildning. Att vara anställd på Vivida innebär en trygghet genom kollektivavtal, marknadsmässig lön, pension, försäkringsskydd, schyssta semestervillkor och friskvårdsbidrag. Vi arbetar för att du som anställd ska må bra - våra medarbetare är det viktigaste vi har!
DIN LÖN
På Vivida får du som assistent en fast grundlön per timme + semesterersättning samt eventuell OB-ersättning. Kollektivavtal finns.
VÄLKOMMEN MED DIN ANSÖKAN!
Sista ansökningsdag är 2025-10-10. Ansökningar behandlas löpande och tjänsten kan komma att bli tillsatt innan sista ansökningsdag, så tveka inte att skicka in din ansökan!
Om Vivida
Vivida Assistans är en assistansanordnare som funnits sedan 2004. Med gedigen erfarenhet och trygg arbetsledning erbjuder vi en komplett helhetslösning för våra kunders assistans. Vi finns i hela landet och är en arbetsgivare som värnar om våra medarbetare på riktigt. Våra kunder har även tillgång till kvalificerad juridisk kompetens. Vår verksamhet bygger på en stark värdegrund, för vilken vi tilldelats den högsta R-licensen i etiskt företagande. Vi har kollektivavtal och är medlem i Vårdföretagarna.
Läs mer om oss: http://www.vivida.sehttps://www.youtube.com/channel/UC-iIgCvlt8r5VH5UcKmLD8whttps://www.instagram.com/vivida.se/https://www.facebook.com/vividaassistans/https://www.linkedin.com/company/vivida-assistans-ab?original_referer=https%3A%2F%2Fvivida.se%2Fhttps://www.tiktok.com/@vividaassistans Ersättning
Fast timlön enligt överenskommelse. Kollektivavtal finns. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-10 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "SO SEP". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Vivida Assistans AB
(org.nr 556666-3265) Arbetsplats
Vivida Assistans AB Jobbnummer
9514504