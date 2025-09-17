Personlig assistent sökes - stöd till 27-årig kvinna i Sollentuna

Vi söker en balanserad, positiv och omtänksam personlig assistent till en 27-årig kvinna i
Sollentuna (Stockholm).

Hon lever med PANS/PANDAS - en autoimmun sjukdom vilket
innebär att hon har komplexa symtom som påverkar både det fysiska och psykiska måendet,
och som kan förvärras vid infektioner. Hennes mående varierar, och vid skov behöver hon
mer stöd och närvaro i vardagen. Läs mer om PANS/PANDAS på: https://sane.nu/

Du som söker är en trygg person med tålamod, empati och ett positivt förhållningssätt -
någon som ser lösningar snarare än hinder. Du klarar att möta både lugna och mer
utmanande dagar med värme och stabilitet.

Du blir en viktig del i att skapa struktur, trygghet och livskvalitet.
Hon tycker om hästar, kläder, film och musik - särskilt Taylor Swift - och har ofta sällskap av
sin mamma, syster och lilla hund.



OM UPPDRAGET
Arbetet handlar om att finnas nära, lyssna och anpassa sig efter dagsform. Det kan
innebära:
Personlig omvårdnad och hygien

Stöd vid måltider, medicinering och vila

Hjälp att skapa rutiner och struktur

Enklare hushållssysslor

Promenader, ärenden och aktiviteter

Vara ett närvarande och inkännande sällskap

Du behöver vara rökfri, noggrann med hygien och visa hänsyn vid sjukdom, då hon är
infektionskänslig.

VI SÖKER DIG SOM:
Är kvinna i åldern 27-50 år

Är balanserad, trygg, empatisk och lösningsfokuserad

Har förståelse för varierande dagsform och skov

Har god samarbetsförmåga men kan arbeta självständigt

Talar och skriver flytande svenska

Har helst liknande intressen (t.ex. djur, natur, musik, kläder och film)

Körkort och bil är ett plus, men inget krav

Tidigare erfarenhet av personlig assistans är meriterande, men det viktigaste är att ni trivs
tillsammans. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.



ARBETSTIDER

Vi söker en assistent som vill arbeta ca 50% med arbetstid belagd under under dag- och kvällstid.

Vi söker också timvikarier.

Möjlighet till större rad finns framåt.

TILLTRÄDE

Omgående.



ATT VARA ANSTÄLLD PÅ VIVIDA

Vivida står för kvalitet. Vi arbetar för att du som anställd ska må bra och känna stolthet i din yrkesroll. Som personlig assistent har du ett givande arbete där du är mycket viktig för en annan människa. Du får stöd av oss som arbetsgivare och möjlighet till personlig utveckling genom dina arbetsuppgifter och utbildning. Att vara anställd på Vivida innebär en trygghet genom kollektivavtal, marknadsmässig lön, pension, försäkringsskydd, schyssta semestervillkor och friskvårdsbidrag. Vi arbetar för att du som anställd ska må bra - våra medarbetare är det viktigaste vi har!



DIN LÖN

På Vivida får du som assistent en fast grundlön per timme + semesterersättning samt eventuell OB-ersättning. Kollektivavtal finns.



VÄLKOMMEN MED DIN ANSÖKAN!

Sista ansökningsdag är 2025-10-10. Ansökningar behandlas löpande och tjänsten kan komma att bli tillsatt innan sista ansökningsdag, så tveka inte att skicka in din ansökan!



Om Vivida

Vivida Assistans är en assistansanordnare som funnits sedan 2004. Med gedigen erfarenhet och trygg arbetsledning erbjuder vi en komplett helhetslösning för våra kunders assistans. Vi finns i hela landet och är en arbetsgivare som värnar om våra medarbetare på riktigt. Våra kunder har även tillgång till kvalificerad juridisk kompetens. Vår verksamhet bygger på en stark värdegrund, för vilken vi tilldelats den högsta R-licensen i etiskt företagande. Vi har kollektivavtal och är medlem i Vårdföretagarna.

Läs mer om oss:
http://www.vivida.se
https://www.youtube.com/channel/UC-iIgCvlt8r5VH5UcKmLD8w
https://www.instagram.com/vivida.se/
https://www.facebook.com/vividaassistans/
https://www.linkedin.com/company/vivida-assistans-ab?original_referer=https%3A%2F%2Fvivida.se%2F
https://www.tiktok.com/@vividaassistans

Ersättning
Fast timlön enligt överenskommelse. Kollektivavtal finns.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-10
Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "SO SEP".

Omfattning
Detta är ett deltidsjobb.

Arbetsgivare
Vivida Assistans AB (org.nr 556666-3265)

Arbetsplats
Vivida Assistans AB

Jobbnummer
9514504

