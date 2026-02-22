Personlig assistent sökes - gör verklig skillnad i någons liv.
4 You Redovisning/Assistans i Jönköping AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Jönköping Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Jönköping
2026-02-22
, Aneby
, Habo
, Mullsjö
, Vaggeryd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos 4 You Redovisning/Assistans i Jönköping AB i Jönköping
Vi söker nu en kvinna som är trygg och engagerad
Assistent är till en rullstolsburen kvinna med hund, centralt Jönköping.
Det är viktigt att du tycker om hundar.
Som personlig assistent är du ett stöd i vardag/helg och hjälper till med allt från personlig omvårdnad och hushållssysslor. Arbetet sker i assistansanvändarens hem eller där assistansanvändaren befinner sig.
Man utgår alltid från assistansanvändarens behov och önskemål.
• Att du har mycket goda kunskaper i svenska, både tal och skrift, för att kunna kommunicera.
• Ärlighet mot assistansanvändaren och dessutom visa respekt och är lugn och trygg i dig själv är något som värderas högt
• Tålmodig och förstående för olika situationer
• Initiativtagande
• Erfarenhet av omsorgsarbete är meriterande, du bör kunna hantera golv-lyft.
• Eftersom du arbetar i någon annans hem är det viktigt att visa hänsyn, och vara lyhörd för den assistansberättigades önskemål.
• Arbetet kommer att vara schemalagt efter överenskommelse, kvällar och även dagtid helg, gäller även storhelg.
• Körkort och bil för arbetsresor är en merit.
• Arbetet är intrigitetsnära, enbart ansökningar från tjejer/kvinnor.
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet, att personkemin stämmer samt att du har intresse av att lära dig och tar ansvar för arbetsuppgifter och arbetstider.
Att man är ÄRLIG, ÖPPEN och RAK .
Vi erbjuder
Ett meningsfullt arbete
Introduktion och stöd i arbetet
Kollektivavtal och försäkringar
Obs! Anställningen gäller att du kan jobba alla sommarmånaderna (juni, juli, augusti) Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-22
Ansökan sker via mail, även frågor.
E-post: arbetsledare@fouryou.nu Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "våren/sommaren 2026". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare 4 You Redovisning/Assistans i Jönköping AB
(org.nr 556879-5743) Jobbnummer
9756292