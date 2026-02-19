Personlig assistent sökes - för ett aktivt och socialt liv!
Brukarkooperativet JAG personlig assistans AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Stockholm
2026-02-19
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
Hej!
Jag är en aktiv kvinna som älskar träning - både på gym och hemma. Jag tycker om promenader, bad och att umgås med vänner över en fika eller middag. För att få vardagen att fungera på bästa sätt söker jag nu:
1. Personlig assistent
En lugn och pålitlig kvinna, gärna mellan 30-40 år, som:
- Är icke-rökare
- Behärskar svenska språket väl
- Inte är allergisk mot katt (jag har en katt hemma)
- Kan hålla fokus på jobbet och inte fastnar med mobilen i handen
Du kommer att hjälpa mig med bland annat handling och vara ett stöd i min aktiva vardag. Ett respektfullt bemötande mot mig och min familj är av största vikt.Publiceringsdatum2026-02-19Kvalifikationer
En driven person som kan säkerställa kvalitet och kontinuitet i assistansen.
Om du känner att du passar in på denna beskrivning - tveka inte att höra av dig!
Jag ser fram emot att hitta rätt personer som vill bidra till ett tryggt och positivt samarbete.
Om rekryteringsprocessen: Vi tar löpande kontakt med intressanta kandidater och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdagen. Som en del av vår rekryteringsprocess genomför vi alltid en bakgrundskontroll innan anställning.
Om JAG som arbetsgivare: Vi har kollektivavtal med Kommunal och erbjuder alla anställda betald introduktion, fortbildning och friskvårdsbidrag. Som anställd i JAG gör du skillnad varje dag. Läs mer om oss på JAG.SE
Vi är Sveriges största privata assistansanordnare som drivs utan vinstsyfte. Assistansen är särskilt utformad för personer med flera stora funktionsnedsättningar där en är den intellektuella förmågan. Organisationen har en stark ideologisk förankring som bottnar i alla människors lika värde. Namnet JAG valdes för att symbolisera varje assistansanvändares rätt att vara huvudperson i sitt liv, oavsett funktionsnedsättning. Vi finns i hela Sverige och har systerbolag i Norge och Finland.
Välkommen till oss du också! Ersättning
Fast månads- vecko- eller timlön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Brukarkooperativet JAG Personlig Assistans AB
(org.nr 556704-9332), https://jag.se/assistans/ Arbetsplats
JAG Personlig Assistans Jobbnummer
9751794