Personlig assistent sökes - följ med mig i vardagen (nära Smedjebacken)
Brukarkooperativet JAG personlig assistans AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Smedjebacken Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Smedjebacken
2026-06-23
, Ludvika
, Fagersta
, Norberg
, Säter
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Brukarkooperativet JAG personlig assistans AB i Smedjebacken
, Ludvika
, Fagersta
, Norberg
, Säter
eller i hela Sverige
Jag är en 17-årig kille som bor med min familj ungefär någon mil från Smedjebacken. I mitt liv finns också våra hundar och katter som jag tycker om att ha omkring mig. På dagarna går jag i skolan och på fritiden gillar jag att vara aktiv och träna.
Jag har en medfödd hjärnskada som gör att jag behöver stöd i alla delar av min vardag. Du kommer att vara en viktig del av mitt liv – från morgon till kväll – och hjälpa mig med bland annat förflyttningar, måltider, personlig omvårdnad, träning och olika aktiviteter.
Jag kommunicerar med ljud och ansiktsuttryck, och eftersom jag både saknar tal och är blind är det viktigt att du är nyfiken och vill lära dig förstå just mig.
Vi söker dig som är trygg, ansvarstagande och har en positiv inställning. Du behöver kunna ta initiativ och bidra till att mina dagar blir bra och innehållsrika. Arbetet sker både självständigt och tillsammans med kollegor, beroende på situation.Publiceringsdatum2026-06-23Om tjänsten
Fast schemarad, ca 80 %
Arbetet sker i hemmet, skolan och vid aktiviteter
Du som söker
Klarar av ett fysiskt aktivt arbete
Är rökfri
Tål pälsdjur (hund och katt finns i hemmet)
Gillar att vara i vatten och vistas utomhus
Har körkort B (meriterande, inget krav)
Har gärna erfarenhet av personlig assistans (1–2 år är ett plus)
Viktigast för mig är att du är en person som vill lära känna mig och vara en stabil och positiv del av min vardag 🌟
Om rekryteringsprocessen: Vi tar löpande kontakt med intressanta kandidater och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdagen. Som en del av vår rekryteringsprocess genomför vi alltid en bakgrundskontroll via Fortcheck som skickas ut till dig som kandidat via mejl och sms. Bakgrundskontrollen sker helt på dina villkor - du utför själv kontrollen och får ta del av resultatet. Du väljer sedan huruvida du vill skicka vidare informationen till oss eller avbryta.
Om du blir erbjuden den här tjänsten behöver du även visa ett utdrag ur polisens belastningsregister då Uppdragsgivaren är minderårig. Det ansöker du själv om här: Polismyndigheten (polisen.se) Det är viktigt att du väljer belastningsregistret som är för "Arbete med barn med funktionsnedsättning".
Om JAG som arbetsgivare: Vi har kollektivavtal med Kommunal och erbjuder alla anställda betald introduktion, fortbildning och friskvårdsbidrag. Här kan du läsa om alla förmåner du erbjuds som personlig assistent hos oss.
Som anställd i JAG gör du skillnad varje dag. Välkommen du också!
Vill du veta mer om yrket personlig assistent?
Läs mer om oss på JAG.SE
Vi är Sveriges största privata assistansanordnare som drivs utan vinstsyfte. Assistansen är särskilt utformad för personer med flera stora funktionsnedsättningar där en är den intellektuella förmågan. Organisationen har en stark ideologisk förankring som bottnar i alla människors lika värde. Namnet JAG valdes för att symbolisera varje assistansanvändares rätt att vara huvudperson i sitt liv, oavsett funktionsnedsättning. Vi finns i hela Sverige och har systerbolag i Norge och Finland.
Välkommen till oss du också! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-22 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Brukarkooperativet JAG Personlig Assistans AB
(org.nr 556704-9332)
777 30 SMEDJEBACKEN Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
JAG Personlig Assistans Jobbnummer
9975874