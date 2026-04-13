Personlig assistent sökes - extrajobb strax utanför Örebro
HEJ!
Jag är en glad och livfull tjej i 25-årsåldern med flerfunktionshinder och jag söker nu en personlig assistent som kan jobba extra hos mig. Jag söker en kvinnlig personlig assistent, eftersom arbetet innebär personlig omvårdnad och det är viktigt för mig att känna mig trygg. Jag bor på landet, strax utanför Örebro, tillsammans med katter och hundar. Jag älskarhelikoptrar och flygplan, och tycker mycket om dans och musik.
Jag behöver dig som kan gevärme, motivation, stöd och uppmuntran och som också kan bidra med lugn, trygghet och respekt. För mig är det viktigt att känna mig sedd och förstådd, ibland med lite bus och lekfullhet och ibland med nedvarvning och stillhet.
Du kommer att vara anställd av Vivida Assistans som är mitt assistansbolag, men själva jobbet utför du hemma hos mig.
KÄNNER DU IGEN DIG?
Är du en person som är:
trygg i dig själv och pålitlig
inkännande, ödmjuk och respektfull
lekfull men samtidigt lugn och ansvarstagande
lösningsorienterad och flexibel
Utöver detta krävs:
Körkort och tillgång till bil för att kunna ta dig till arbetsplatsen
Simkunnig
Rök- och parfymfri
Hund- och kattvänlig
Erfarenhet av epilepsi och kramper, vana av alternativ kommunikation, bla.tecken och bildstöd (PCS) samt erfarenhet av sondmatning, lyft och hjälpmedel är mycket meriterande.
Då jag är infektionskänslig ser jag gärna att du är vaccinerad mot covid-19.
SÅ HÄR KAN EN VANLIG ARBETSDAG SE UT
Som personlig assistent hjälper du mig med allt i vardagen, bland annat:
Omvårdnad
Sondmatning
Rörelseträning
Lyft och förflyttningar
Din arbetsplats är mitt hem, vilket innebär att integritet, respekt och ödmjukhet är avgörande i allt du gör.
ARBETSTIDER OCH TJÄNSTGÖRINGSGRADER
Timvikarie. Oftast dagtid vardag och helg, men även kväll kan förekomma.
NÄR KAN DU BÖRJA JOBBA HOS MIG?
Jag behöver ha en ny assistent snarast, så det är bra om du är tillgänglig så snart som möjligt. Annars får vi komma överens om ett datum om det känns som att vi passar bra ihop!
ATT VARA ANSTÄLLD PÅ VIVIDA
Vivida står för kvalitet. Vi arbetar för att du som anställd ska må bra och känna stolthet i din yrkesroll. Som personlig assistent har du ett givande arbete där du är mycket viktig för en annan människa. Du får stöd av oss som arbetsgivare och möjlighet till personlig utveckling genom dina arbetsuppgifter och utbildning. Att vara anställd på Vivida innebär en trygghet genom kollektivavtal, marknadsmässig lön, pension, försäkringsskydd, schyssta semestervillkor och friskvårdsbidrag. Vi arbetar för att du som anställd ska må bra - våra medarbetare är det viktigaste vi har!
DIN LÖN
På Vivida får du som assistent en fast grundlön per timme + semesterersättning samt eventuell OB-ersättning. Kollektivavtal finns.
VÄLKOMMEN MED DIN ANSÖKAN!
Sista ansökningsdag är 2026-05-17. Ansökningar behandlas löpande och tjänsten kan komma att bli tillsatt innan sista ansökningsdag, så tveka inte att skicka in din ansökan!
När du skickat in din ansökan kan du i vissa rekryteringar bli ombedd att svara på kompletterande frågor via video. Då får du ett mail med frågorna från invitations@recright.com
. Håll även utkik i din skräppost om mailet skulle ha hamnat där.
UTDRAG UR BELASTNINGSREGISTRET
Enligt lag krävs utdrag ur Polisens belastnings- & misstankeregister vid arbete med minderåriga kunder (under 18 år). Vivida har därutöver som policy att alltid begära utdrag från samtliga personliga assistenter, i syfte att säkerställa våra kunder trygghet och kvaliteten i assistansen. Därför vill vi gärna att du som blir kallad på intervju tar med aktuellt belastningsregister som inte är mer än 6 månader gammalt. Ansökan om registerutdrag får du via denna länk: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/
Om du söker arbete hos en barnkund väljer du: Arbete med barn enligt LSS
Om du söker arbete hos våra vuxna kunder väljer du: Arbete med äldre eller vuxna med funktionsnedsättning
Om Vivida
Vivida Assistans är en assistansanordnare som funnits sedan 2004. Med gedigen erfarenhet och trygg arbetsledning erbjuder vi en komplett helhetslösning för våra kunders assistans. Vi finns i hela landet och är en arbetsgivare som värnar om våra medarbetare på riktigt. Våra kunder har även tillgång till kvalificerad juridisk kompetens. Vår verksamhet bygger på en stark värdegrund, för vilken vi tilldelats den högsta R-licensen i etiskt företagande. Vi har kollektivavtal och är medlem i Vårdföretagarna.
Sista dag att ansöka är 2026-05-17
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Vivida Assistans AB
(org.nr 556666-3265)
Box 1814

701 18 ÖREBRO Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Örebro Kontakt
Charlotta Blixt charlotta.blixt@vivida.se Jobbnummer
9851724