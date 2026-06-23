Personlig assistent sökes - ett viktigt jobb med utgångspunkt nära
Brukarkooperativet JAG personlig assistans AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Ljusnarsberg Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Ljusnarsberg
2026-06-23
, Hällefors
, Ludvika
, Lindesberg
, Smedjebacken
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Brukarkooperativet JAG personlig assistans AB i Ljusnarsberg
, Hällefors
, Ludvika
, Lindesberg
, Smedjebacken
eller i hela Sverige
Jag är en 17-årig kille som bor tillsammans med min familj på rimligt pendlingsavstånd från Ljusnarsbergs kommun. Hos mig finns även hundar och katter som är en naturlig del av vardagen. Jag går i skolan på dagarna och uppskattar att vara aktiv, bland annat genom träning.
Jag har en medfödd hjärnskada som gör att jag behöver hjälp med allt i min vardag. Som min assistent finns du med mig genom hela dagen – från omvårdnad och måltider till träning, förflyttningar och olika aktiviteter. Du följer med mig i mina miljöer, såsom hemmet, skolan och vid vårdkontakter.
Jag kommunicerar med ansiktsuttryck och ljud, och eftersom jag varken ser eller har tal är det viktigt att du är lyhörd, tålmodig och vill lära dig hur just jag uttrycker mig.
Jag söker dig som är stabil, ansvarstagande och som bidrar med en trygg och positiv närvaro. Du behöver kunna ta initiativ och arbeta både självständigt och tillsammans med andra assistenter.Publiceringsdatum2026-06-23Om tjänsten
Fast schemarad på cirka 80 %
Arbete i varierande miljöer (hem, skola och aktiviteter)
Vi söker dig som:
Klarar ett fysiskt aktivt arbete
Är rökfri
Inte har allergi (pälsdjur finns i hemmet)
Tycker om att vara utomhus och att bada
Har körkort B (meriterande)
Gärna har tidigare erfarenhet av personlig assistans
Det viktigaste är att du vill engagera dig i mitt liv och vara en trygg person som jag kan lita på i min vardag
Om rekryteringsprocessen: Vi tar löpande kontakt med intressanta kandidater och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdagen. Som en del av vår rekryteringsprocess genomför vi alltid en bakgrundskontroll innan anställning. Om du blir erbjuden den här tjänsten behöver du även visa ett utdrag ur polisens belastningsregister då Uppdragsgivaren är minderårig. Det ansöker du själv om här: Polismyndigheten (polisen.se) Det är viktigt att du väljer belastningsregistret som är för "Arbete med barn med funktionsnedsättning".
Om JAG som arbetsgivare: Vi har kollektivavtal med Kommunal och erbjuder alla anställda betald introduktion, fortbildning och friskvårdsbidrag. Som anställd i JAG gör du skillnad varje dag. Läs mer om oss på JAG.SE
Vi är Sveriges största privata assistansanordnare som drivs utan vinstsyfte. Assistansen är särskilt utformad för personer med flera stora funktionsnedsättningar där en är den intellektuella förmågan. Organisationen har en stark ideologisk förankring som bottnar i alla människors lika värde. Namnet JAG valdes för att symbolisera varje assistansanvändares rätt att vara huvudperson i sitt liv, oavsett funktionsnedsättning. Vi finns i hela Sverige och har systerbolag i Norge och Finland.
Välkommen till oss du också! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-22 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Brukarkooperativet JAG Personlig Assistans AB
(org.nr 556704-9332)
714 30 LJUSNARSBERGS SOCKEN Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
JAG Personlig Assistans Jobbnummer
9975877