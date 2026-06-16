Personlig assistent sökes - deltid (varannan helg + 1 vardag) Stockholm/Bot

Ronjas Assistans AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Stockholm
2026-06-16


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Personlig assistent sökes - deltid (varannan helg + 1 vardag) Stockholm/Botkyrka

En 22-årig tjej söker en engagerad och ansvarsfull personlig assistent för arbete varannan helg samt en vardag i veckan, med möjlighet att även hoppa in vid behov.
Om dig:
• Du är rökfri
• Har körkort
• Kan simma
• Talar svenska utan hinder
• Extra meriterande om du talar fler språk
• Du tycker om promenader och ett aktivt liv
• Har erfarenhet som personlig assistent, gärna inom olika funktionsnedsättningar
• Är stresstålig, flexibel och har ett genuint engagemang - hjärtat på rätt plats

Publiceringsdatum
2026-06-16

Övrig information
• Vi ser gärna att du är kvinna
• Ålder: 25-50 år
• Endast seriösa ansökningar beaktas
Tjänsten passar dig som vill ha ett meningsfullt arbete där du gör verklig skillnad i någons vardag.

Så ansöker du
Skicka en kort presentation om dig själv, din erfarenhet samt kontaktuppgifter.
Välkommen med din ansökan!

Ronja.assistans@gmail.com

Varaktighet, arbetstid, etc.
Varannan helg samt en vardag i veckan, med möjlighet att även hoppa in vid behov.

Ersättning
Kollektivavtals enlig

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-16
E-post: Ronja.assistans@gmail.com

Omfattning
Detta är ett deltidsjobb.

Arbetsgivare
Ronjas Assistans AB (org.nr 556890-2885)
129 44  HÄGERSTEN

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Jobbnummer
9966533

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