Personlig assistent sökes - bli mitt viktiga stöd i vardagen!
2025-09-24
Jag är en kille på 30 år och jag söker dig som vill vara mitt stöd i vardagen.
Jag behöver stöd i att utveckla min självständighet och mina förmågor för ökad livskvalité i vuxenlivet.
Jag har ett behov av att du som min personliga assistent är mitt stöd och hjälper mig att skapa trygghet i vardagen. För att kunna stötta mig behöver du vara lyhörd och nyfiken på mig som person. Du behöver också vara lugn och stresstålig.
För att vi skall fungera bra tillsammans och att du skall kunna hjälpa mig i min vardag är det bra om du har erfarenhet av autism och intellektuell funktionsnedsättning. Men det avgörande är ditt engagemang och att du har ett genuint intresse av att bidra till ökad livskvalité för mig. Vi kommer trivas bra tillsammans om du också har ett sinne för humor samt tycker om att hitta på roliga saker då jag tycker om att vara aktiv.
Du kommer vara med mig på fritidsaktiviteter så som bowling, bad, dans och annat som jag önskar göra.
Som person ser jag att du är glad och positiv, lyhörd och ansvarstagande. Du skall vara rökfri och det är en fördel om du har körkort.
Jag ser gärna att du har erfarenhet av liknande arbete, men det viktigaste är personkemin.
Att arbeta med mig och mina assistenter ingår dygns pass samt långa dag/kvällspass.
Vi ser helst att du är vaccinerad mot Covid-19.
Företagsinformation
Mira Assistans är ett assistansbolag med basen i Skövde. Vi anordnar assistans för ungdomar och vuxna med funktionsnedsättning. Vi är särskilt inriktade på assistans för personer med autism, där vi jobbar mycket med utbildning och handledning inom området.
Mira betyder beundransvärd, och det är just så vi ser på både våra brukare och duktiga medarbetare. Mira Assistans mål är att skapa livskvalitet för alla! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-25
Nathalie Jansson Nathalie@miraassistans.se
