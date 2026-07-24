Personlig assistent sökes - bli en viktig del av mitt ungdomsliv
Brukarkooperativet JAG personlig assistans AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Stockholm Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Stockholm
2026-07-24
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eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Brukarkooperativet JAG personlig assistans AB i Stockholm
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige
Vill du ha ett jobb där du gör skillnad varje dag? Då kan du vara min nya personliga assistent!
Jag är 19 år och bor med min familj i Nacka. Jag går på gymnasiet i Älvsjö, tränar, träffar mina kompisar och hittar på saker för att leva mitt ungdomsliv. Men, det som skiljer mitt liv från de flesta andra snart 20-årings är att Jag har en medfödd CP-skada och är helt beroende av personlig assistans. Det kan handla om att hjälpa mig att flytta mig, äta, gå på toaletten, duscha, träna, stretcha och massera min spastiska kropp. Jag behöver också stöd med att förstå när jag behöver vila eller aktiveras, planera sociala aktiviteter, filtrera intryck och fokusera när jag skriver på min dator och talplatta. Det är där du kommer in!
Du gör det möjligt för mig att leva det liv jag vill leva. Du är lyhörd, noggrann, ansvarstagande och engagerad.
Du kommer efter en tid att veta hur jag vill ha mina saker i mitt rum, hur mitt duschvatten ska vara, när jag är på bushumör och redo för nya äventyr, när jag behöver gå undan från socialt umgänge och när jag bara vill ha en lugn stund och kunna se på mig när jag är stressad, trött eller nära ett utbrott. Du förstår din egen betydelse för att jag ska kunna leva det goda och spännande liv jag har.
Däremot behöver du verkligen inte ha arbetat inom vården eller liknande. Jag behöver ingen medicinsk hjälp. Det jag behöver är att du är stabil och trygg i dig själv och din vilja att arbeta med mig under en längre tid. Jag behöver nämligen kontinuitet i min assistans och det tar tid att lära känna varandra - när vi väl har lärt känna varandra tror jag att vi kommer vilja fortsätta samarbeta länge!
Och kanske viktigast av allt: Du har humor! Du gillar skratt och utmaningar och har en positiv inställning till livet.
Arbetstider: Arbetspassen är schemalagda så att du vet när du jobbar, men du behöver ändå kunna vara flexibel. Tjänsten innebär ungefär:
Två till tre vardagar i veckan kl.15-21
Varannan helg, antingen ett heldagspass 8-21 eller 8 timmar per dag lördag och söndag.
Omfattning ca 50 till 70%, enligt överenskommelse
Att du tidigare arbetat som personlig assistent kan vara ett plus, men inget måste! Det viktigaste är din vilja att utvecklas tillsammans med mig, din inställning och din personliga lämplighet.
Känner du igen dig i beskrivningen? Tveka inte att höra av dig, så berättar jag mer!
Om rekryteringsprocessen: Vi tar löpande kontakt med intressanta kandidater och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdagen. Som en del av vår rekryteringsprocess genomför vi alltid en bakgrundskontroll via Fortcheck som skickas ut till dig som kandidat via mejl och sms. Bakgrundskontrollen sker helt på dina villkor - du utför själv kontrollen och får ta del av resultatet. Du väljer sedan huruvida du vill skicka vidare informationen till oss eller avbryta.
Om JAG som arbetsgivare: Vi har kollektivavtal med Kommunal och erbjuder alla anställda betald introduktion, fortbildning och friskvårdsbidrag. Här kan du läsa om alla förmåner du erbjuds som personlig assistent hos oss.
Som anställd i JAG gör du skillnad varje dag. Välkommen du också!
Vill du veta mer om yrket personlig assistent?
Läs mer om oss på JAG.SE
Vi är Sveriges största privata assistansanordnare som drivs utan vinstsyfte. Assistansen är särskilt utformad för personer med flera stora funktionsnedsättningar där en är den intellektuella förmågan. Organisationen har en stark ideologisk förankring som bottnar i alla människors lika värde. Namnet JAG valdes för att symbolisera varje assistansanvändares rätt att vara huvudperson i sitt liv, oavsett funktionsnedsättning. Vi finns i hela Sverige och har systerbolag i Norge och Finland.
Välkommen till oss du också! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-24 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Brukarkooperativet JAG Personlig Assistans AB
(org.nr 556704-9332)
132 37 STOCKHOLM Arbetsplats
JAG Personlig Assistans Jobbnummer
10010649