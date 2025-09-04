Personlig assistent söker till trevlig kvinna i Höllviken vid behov.
2025-09-04
Personlig assistent - vikarier sökes
Vi söker nu vikarier till en trevlig och varm kvinna i 70-årsåldern boende i Höllviken. Hon behöver stöd i sin vardag för att kunna leva ett tryggt och meningsfullt liv i sitt eget hem.
Om uppdraget
Arbetsuppgifterna omfattar bland annat:
* Hjälp med personlig hygien
* Förflyttningar och praktiskt stöd
* Städ och hushållssysslor
* Att finnas till hands i vardagen
Kvinnan kommunicerar på egen hand och är lätt att ha en dialog med. I hemmet finns även en hund, så du som söker bör tycka om djur.
Vem söker vi?
* Vi ser gärna kvinnliga sökande. Erfarenhet inom vård, omsorg eller personlig assistans är meriterande, men personkemin är viktigast.
* För att trivas i rollen tror vi att du är:
* Lyhörd och respektfull.
* Tålmodig och trygg i dig själv.
* Ansvarsfull och flexibel.
* Bekväm med att arbeta nära en annan människa.
* Djurvän, då hund finns i hemmet.
Arbetstid
* Passen är förlagda 09:10 - 08:00 (dygnspass med sovande jour).
* Vi söker just nu dig som kan arbeta vid behov, vid ev sjukdom och semester.
Vi erbjuder
* Ett meningsfullt och givande arbete där du verkligen gör skillnad
* En arbetsplats med omtanke och respekt i fokus
* Introduktion för att du ska känna dig trygg i rollen
Låter det här som något för dig? Skicka in din ansökan redan idag - vi rekryterar löpande.
Monument Assistans är alternativet för personer med personlig assistans som söker skräddarsydda lösningar. Vi har hög kompetens och bred erfarenhet av personlig assistans. För att vi ska kunna hjälpa våra kunder på allra bästa sätt så arbetar vi med hög tillgänglighet och ett nära och personligt samarbete.
Vi vet att vår personal är nyckeln till att bedriva en bra personlig assistans. Därför är det centralt för oss att du som medarbetare är både känner stolthet och glädje över att arbeta hos oss. Vi på Monument Assistans vill därför ge dig möjligheten att utvecklas i din yrkesroll. Vi uppskattar nyfikna och engagerade medarbetare. Ersättning
