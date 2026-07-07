Personlig assistent söker till 6 årig pojke
A-Assistans Leimir AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Eda Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Eda
2026-07-07
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Om jobbet
Vi söker nu en assistenten till en 6 årig pojke som bor en liten bit utanför Charlottenberg. Tjänsten är på 75% med arbetstid förlagd under dygnets alla timmar.
Att arbeta som assistent innebär att vara behjälplig vid daglig omvårdnad, medicinska insatser, stöd vid lek och aktiviteter. Din arbetsplats är där barnet/kunden befinner sig. Du kan vara i hemmet, skolan/förskolan eller vid olika fritidsaktiviteter osv. Att arbeta i en annan människas hem ställer stora krav på dig som assistent och när det gäller barn finns det även en familj att ta hänsyn till.
Att arbeta med barn kan vara en utmaning men även en enorm glädje. Du får vara delaktig i medgång och motgång, skratt och tårar, högt och lågt , du möter alla livets olika sidor genom din arbetsplats.
Vi söker dig som är lyhörd, ansvarstagande och lugn. Din uppgift i hans vardag blir att kommunicera, vara hans armar och ben, hjälp i matsituationer samt ge honom möjlighet att vara med i familjeliv och samhället.
Det är meriterande om du har någon vårdutbildning, duktig på att kommunicera och erfarenhet av funktionsvariationer.
Krav :
• uppvisa utdrag från belastningsregistret
• Har körkort
• Goda kunskaper i svenska både i tal och skrift
OBS!
Vid arbete med barn under 18 år är vi skyldiga att begära utdrag ur Polisens belastningsregister. Du beställer själv registerutdraget enligt LSS från polisen. Blanketten hittar du här https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/barn-med-funktionsnedsattning/
Polisens handläggningstid kan vara upp till två veckor så beställ ditt registerutdrag så snart som möjligt. Om du har en digital postlåda kan utdraget beställas även digitalt.
Sök jobbet:
Skicka din ansökan och CV till marcus.edmark@a-assistans.se
och skriv att ansökan gäller 484.
Om A-Assistans:
A-Assistans Leimir AB är ett privat företag som anordnar personlig assistans till assistansberättigade i hela landet. Vi har drygt 600 personliga assistenter anställda. Kontor har vi i Hudiksvall, Karlstad, Östersund, Västerås och Umeå. Målet med vår verksamhet är att våra kunder ska kunna leva ett så självständigt liv som möjligt. Vi har kollektivavtal: Kommunal och Fremia för personliga assistenter. Semester -, OB- ersättning och andra lönetillägg tillkommer enligt avtal. Vi erbjuder även friskvårdsbidrag på 2 000 kr för heltidstjänst och år, fika på arbetet och andra förmåner,
Vi erbjuder all nödvändig introduktion och utbildning för samtliga nyanställda, för att du ska känna dig trygg i din arbetsroll som personlig assistent. Du kommer även att få gå de utbildningar som A-Assistans rekommenderar. Dina ansökningshandlingar gås igenom av personal på A-Assistans samt av kundens anhöriga Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan
E-post: marcus.edmark@a-assistans.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "484". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare A-Assistans Leimir AB
(org.nr 556637-8963)
673 31 CHARLOTTENBERG Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
A-Assistans Jobbnummer
9995961