Personlig assistent på timmar säker till man i Tuve!
God Assistans i Väst AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Göteborg Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Göteborg
2026-03-06
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos God Assistans i Väst AB i Göteborg
, Lerum
, Kungsbacka
, Bollebygd
, Alingsås
eller i hela Sverige
God Assistans erbjuder personlig assistans till kunder över hela Sverige. Vi är ett företag med stort hjärta, hög kompetens och ett genuint engagemang för det vi gör. Med lång erfarenhet inom personlig assistans strävar vi alltid efter att förenkla vardagen för våra kunder och skapa en trygg arbetsmiljö för våra medarbetare.
Vi tror på vikten av ett personligt bemötande, hög tillgänglighet och snabb service - och vi arbetar varje dag för att leva upp till detta.
För våra medarbetare erbjuder vi:
Kollektivavtal
Friskvårdsbidrag upp till 4000 kr/år
Kontinuerlig utbildning och kompetensutveckling
Inför en intervju ber vi dig att styrka din rätt att arbeta i Sverige genom att visa upp giltiga dokument, såsom svenskt pass/personbevis, uppehållskort (EU) eller uppehålls- och arbetstillstånd/LMA-kort (utanför EU). Enligt lagen om registerkontroll behöver du även uppvisa ett utdrag ur polisens belastningsregister (Utdrag för arbete med barn med funktionsnedsättning) om du ska arbeta med minderårig. Du kan enkelt beställa detta digitalt via polisens hemsida.
Vill du veta mer om oss? Besök gärna vår hemsida: http://www.godassistans.se
Nu söker en personlig assistent till en man boendes på Hisingen i Göteborg!
Mannen har MS och är rullstolsburen. Som hans personliga assistent är du behjälplig genom att vara hans armar och ben. Detta kan till exempel vara i matsituationer, personlig hygien, hushållssysslor och förflyttningar. Mannen för sin egen talan men har begränsningar i sin verbala kommunikation. Mannen uppskattar all typ av musik, att vara ute i naturen samt restaurangbesök.
Kvalifikationer/önskemål om dig som assistent:
Vi ser gärna att du har tidigare erfarenhet av arbetet som personlig assistent, att du är lugn och har bra tålamod samt att du tycker om att laga mat då kunden gärna testar nya maträtter. Du får gärna vara kreativ och händig. Publiceringsdatum2026-03-06Om tjänsten
Tjänsten är en timanställning. Arbetspassen är förlagda mellan 09.30-19.55 måndag-söndag.
Är du personen vi söker? Sök tjänsten!
Ledorden för God Assistans är omtanke, enkelhet, öppenhet och inflytande. Vi är ett företag med stort hjärta och hög kompetens inom assistansyrket. Vidare betraktas engagemang och glädje som värdefullt, och att värna om våra medarbetare och förenkla tillvaron för våra kunder är kärnan för verksamheten. Vi strävar efter att uppnå bästa möjliga personliga bemötande, en hög tillgänglighet och snabb service. För närmre information, läs gärna mer på God Assistans hemsida, www.godassistans.se
Handlingar som styrker rätt att arbeta i Sverige måste uppvisas vid eventuell intervju:
• En svensk medborgare styrks t.ex. med pass eller personbevis från Skatteverket.
• Även EU/EES-medborgare har rätt att arbeta i Sverige. Medborgarskapet styrks t.ex. med pass eller uppehållskort.
• Tredjelandsmedborgare (utanför EU/EES) styrker sin rätt att arbeta i Sverige med beslut från Migrationsverket, UT-kort (både fram-och baksida) eller ett LMA-kort.
Vi som arbetsgivare får inte begära att handlingar som styrker rätten att arbeta i Sverige mejlas till oss. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivare God Assistans i Väst AB
(org.nr 559248-7499)
413 07 GÖTEBORG Kontakt
Kontakt
Lisen Karlström lisen.karlstrom@godassistans.se 0735975519 Jobbnummer
9782791